Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'deki terör saldırısını IŞİD üstlendi! /23 Mart 2017 15:26

İngiltere'deki terör saldırısını IŞİD üstlendi!

İngiliz Parlamentosu yakınlarında düzenlenen terör saldırısını IŞİD üstlendi.

İngiltere Parlamentosu'nda saldırı

İngiltere'de  parlamento binası yakınlarında düzenlenen terör saldırısını IŞİD üstlendi. Saldırıda beş kişi hayatını kaybetmiş; 40 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından açıklama yapan Başbakan Theresa May, "Hep birlikte adım atacağız, teröre asla teslim olmayacağız ve nefretin ve kötülüğün bizleri ayırmasına izin vermeyeceğiz" demişti.

Saldırıyı "hasta ve ahlaksız bir terör saldırısı" olarak niteleyen May, saldırı mekanının tesadüf olmadığını da dile getirmişti. May, İngiliz parlamentosunun saldırılara rağmen perşembe günü planlandığı gibi toplanacağını belirtmişti. 
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