Londra saldırısıyla bağlantılı 7 kişi gözaltında

Yaralılanan 40 kişi arasında üç polis memuru, birden fazla Fransız öğrenci, iki Romanyalı turist ve beş Güney Koreli turist olduğu bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası dışında dün meydana gelen çifte saldırıda saldırganla birlikte beş kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 40 kişinin yaralandığı açıklandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırının "terör saldırısı" olarak değerlendirildiği bildirildi. Londra Emniyeti Terörle Mücadele Birimi sorumlusu Mark Rowley bu sabah yaptığı açıklamada İngilliz polisinin altı ayrı adreste düzenlenen operasyonlarda yedi kişiyi gözaltına aldığını söyledi.





Rowley, Birmingham ve başka şehirlerde terörle mücadele ekiplerinin aramalara devam ettiğini söyledi. Saldırganın tek başına hareket ettiğini belirten Rowley, saldırıda hayatını kaybedenlerin ve saldırganın kimliğini şu aşamada açıklamayacaklarını ifade etti.





May: Terör uyarısı değişmeyecek





Başbakanlık makamının bulunduğu Downing Street'te de dün akşam Güvenlik Kabinesi toplanarak saldırıyla ilgili gelişmeleri ele aldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırıyı "hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı" olarak niteledi.