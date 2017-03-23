İngiltere Başbakanı Theresa May: İngiltere teröre teslim olmayacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento binasının dışında düzenlenen saldırıda biri polis biri saldırgan 5 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nün "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı, çalışmalar Perşembe gününe dek askıya alındı.





Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız, kötülüğün ve nefretin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz."









İngiltere Başbakanı Theresa May, olağanüstü güvenlik zirvesinin (Kobra) ardından Başbakanlık Konutu dışında gazetecilere bir açıklama yaptı.

Theresa May'in olayla ilgili yorumu, "hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı" oldu.





Saldırının bir kişi tarafından düzenlendiğini açıklayan May, İngiltere'nin "ciddi" olan tehdit seviyesinin değişmeyeceğini söyledi.

May, dünyanın en eski yasama organlarından İngiltere Parlamentosu'na düzenlenen saldırının, parlamentonun savunduğu 'demokrasi, özgürlük, insan hakları, hukukun üstünlüğü' gibi değerleri hedef aldığını söyledi.