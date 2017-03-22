Zamanlama manidar.. Bir yıl sonra hedef Londra...

Brüksel'deki kanlı saldırının üzerinden tam bir yıl geçti. Belçika'da Brüksel havalimanına ve metroya yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler için törenler yapılırken bu sefer İngiltere'den kötü haber geldi .
22 Mart 2016'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de Maelbeek/Maalbeek metro istasyonunda ve Brüksel Havalimanı'nda gerçekleşen bir dizi silahlı saldırı ve bombalı intihar saldırısı yapılmıştı. Saldırılar sonucunda iki saldırgan ile birlikte 33 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı. Saldırıları DEAŞ üstlendi. Avrupa, Brüksel'deki kurbanları anarken bu sefer Londra'da terörist eylem gerçekleşti.