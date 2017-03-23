'Çakma Today's Zaman' artık AP'de dağıtılmayacak

AP Başkanı Antonio Tajani, Daily Sabah’ın parlamento içerisinde dağıtımını yasaklayan bir karar aldı. Sabah’a konuşan AP Basın Müdürü Marjory van den Broeke, gazetenin yasaklanmasını teyit etti.







Geçtiğimiz hafta içerisinde, AP vekili Lenaers başkan Tajani’ye bir mektup yazarak Daily Sabah’ın AP’ye girişinin yasaklanmasını ve bir soruşturma açılmasını istemişti.





TODAY'S ZAMAN'I LOGOSUYLA BERABER TAKLİT ETMİŞLERDİ





Turkuvaz grubu'na bağlı olarak yayın yapan Daily Sabah gazetesi, KHK ile kapatılan Today's Zaman'a alternatif olarak 2014'te AKP tarafından kurulmuştu. Logosu Today's Zaman'dan çalıntı olan gazete nefret söylemi sebebiyle ciddiye alınan bir yayın organı olmaktan uzaktı.