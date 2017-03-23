Samanyolu Haber /Gündem / 'Çakma Today's Zaman' artık AP'de dağıtılmayacak /23 Mart 2017 15:42

'Çakma Today's Zaman' artık AP'de dağıtılmayacak

Daily Sabah Avrupa Parlamentosu'nda yasaklandı. Kararı AP Başkanı Tajani aldı.

SHABER3.COM

AP Başkanı Antonio Tajani,  Daily Sabah’ın parlamento içerisinde dağıtımını yasaklayan bir karar aldı. Sabah’a konuşan AP Basın Müdürü Marjory van den Broeke, gazetenin yasaklanmasını teyit etti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde, AP vekili Lenaers başkan Tajani’ye bir mektup yazarak Daily Sabah’ın AP’ye girişinin yasaklanmasını ve bir soruşturma açılmasını istemişti.

TODAY'S ZAMAN'I LOGOSUYLA BERABER TAKLİT ETMİŞLERDİ

Turkuvaz grubu'na bağlı olarak yayın yapan Daily Sabah gazetesi, KHK ile kapatılan Today's Zaman'a alternatif olarak 2014'te AKP tarafından kurulmuştu. Logosu Today's Zaman'dan çalıntı olan gazete nefret söylemi sebebiyle ciddiye alınan bir yayın organı olmaktan uzaktı.

İşte çakma ve gerçek Today's Zaman gazeteleri

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