Londra’da terör dehşeti: 5 ölü, 40 yaralı





Saldırı, dün yerel saatle 14.40 sularında meydana geldi. Londra’nın turistik bölgesi Westminster Köprüsü’nde ilerleyen bir otomobil yayalara çarparak yoluna devam etmeye çalıştı. Otomobilin çarpmasıyla Thames Nehri’ne düşen bazı yayalar ağır yaralandı. Nehre yakın parlamento binası önünde otomobilinden inen saldırgan içeri girmeye çalıştı, daha sonra bahçe girişinde kendine engel olmaya çalışan bir polisi bıçakladı. Saldırgan, parlamentonun girişine doğru koşarken vurularak etkisiz hale getirildi. İngiltere Terörle Mücadele Birimi’nden yapılan açıklamada, saldırgan ve bir polis memuru dahil olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıklandı. Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.







TERÖR EYLEMİ’ AÇIKLAMASI

Emniyet Müdürlüğü, ‘aksi yönde bir bilgi alınana dek’ olayı ‘bir terör saldırısı’ olarak değerlendirdiğini duyurdu. Olayının ardından, güvenlik önlemleri kapsamında Westminster metro istasyonu ulaşıma kapatıldı. Görgü tanıkları, Westminster Köprüsü üzerinde ilerleyen bir 4X4 cipin önce kalabalığın üzerine sürüldüğünü, daha sonra otomobilden rastgele ateş açıldığını bildirdi. İngiliz basını, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak saldırganın orta yaşlı Asyalı görünümlü biri olduğunu öne sürdü.

PARLAMENTONUN GÜNDEMİ ‘TERÖR’DÜ



Parlamento saldırının ardından çalışmalarını askıya aldı. Parlamento binası geçici olarak giriş çıkışlara kapatıldı. Büyük panik yaşayan milletvekillerinden bir süre binadan çıkmamaları istendi. Saldırı sırasında parlamentoda bulunan Başbakan Theresa May, olaydan bir süre sonra resmi makam aracıyla binadan ayrılabildi. Parlamento önünde saldırı meydana geldiği sırada parlamentoda terör görüşülüyordu. Sabah saatlerinde başlayan görüşmeler, saldırının gerçekleştirildiği ana kadar devam etti.

‘HASTA VE AHLAKSIZ BİR SALDIRI’

Başbakan Theresa May, saldırıyı ‘hasta ve ahlaksız’ olarak nitelendirdi. May, saldırının yerinin ‘tesadüf’ olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May’e saldırı sonrası taziye mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, “Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehditlerden birini oluşturan terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık ile her zaman dayanışma içerisindedir” ifadelerini kullandı. Saldırısı sonrası açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Terör herkesin başının belasıdır. Terörü sadece Müslüman ülkelerle zikretmek yapılan en büyük yanlıştır. Terör küresel bir felakettir, insanlığın başının belasıdır” dedi.

Londra'da İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda biri polis biri de saldırgan olmak üzere 5 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.