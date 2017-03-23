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AB Komisyonu Türkiye Büyükelçisi'ni çağırdı
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AB Komisyonu Türkiye Büyükelçisi'ni çağırdı
/
23 Mart 2017 14:59
AB Komisyonu Türkiye Büyükelçisi'ni çağırdı
Avrupa Komisyonu Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı
SHABER3.COM
Reuters'ın haberine göre; Avrupa Birliği Komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama bekliyor.
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