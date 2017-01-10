Samanyolu Haber /Gündem / 'Haddini bil, Sen benim kıratım değilsin' gitti 'Sayın İbadi ' geldi /10 Ocak 2017 01:21

'Haddini bil, Sen benim kıratım değilsin' gitti 'Sayın İbadi ' geldi

Türkiye ile Irak Başika konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ay öce kesin bir dil ile çıkmayacağız dediği Başika'dan Türk askeri çıkacak. Erdoğan "Sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin" diye çıkıştığı Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye bugün "Sayın İbadi ile yaptığım telefon görüşmesi ve ziyaretler güzel bir başlangıç oldu" diye seslendi.

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Erdoğan üç ay önce "Sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin" diye çıkıştığı Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye bugün "Sayın İbadi ile yaptığım telefon görüşmesi ve ziyaretler güzel bir başlangıç oldu" diye seslendi.

"SAYIN İBADİ..."

- Son dönemde DEAŞ ile mücadele konusunda malesef müttefiklerimizin sınıfta kaldıklarını ifade etmek istiyorum. Bir terör koridorunun yuvalandığı, kurtarılmış bölgelerin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Masada ve sahada olmaya kesinlikle devam edeceğiz. Irak'taki gelişmelere de kayıtsız kalmıyoruz. İşte Başbakanımız iki günlük bir seyahat için Bağdat ve Erbil'deydiler. Orada toplantılarımızı bıraktığımız yerden yapmak suretiyle süreci yeniden başlattılar. Irak'ın DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleyi desteklerken, kaygılarımızı gidermek için her türlü tedbiri aldık. Bu süreçte zor ancak samimi bir diyalogu da başlattık. Sayın İbadi ile yaptığım telefon görüşme ve ziyaretler güzel bir başlangıç oldu.

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