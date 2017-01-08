Yazık... Erdoğan'ın İbadi çarkıyla kimler dalga geçiyor...





Önceki yıllarda Ankara'da ağırlanan, Dışişleri misafiri olarak Türkiye'de günlerce kalan ancak daha sonra terör örgütü elebaşısı olduğu keşfedilen Salih Müslim, kendisine ait resmi Twitter hesabından, son olarak Irak Başbakanı İbadi'ye yönelik sözlerini tersini yapmak zorunda kalan Erdoğan'ı ve çelişkilerini kendi bakış açısıyla alaya aldı.





'ASRIN LİDERİ'NİN ÇARKLARI SALİH MÜSLİM'İN DİLİNDE





Türkçe paylaşılan mesajda ''Dün Natanyaho sonra Putin, bu gün Abadi yarın Asad. bölgede Kürt sorunun demokratik çözümün engellemek için hangi kapılar kaldı?'' yazan İbadi, Türkiye'nin hamlelerinin kendilerine yönelik olduğunu iddia etti ancak Erdoğan'ın büyük çarklarını de belirtmiş oldu.













Irak Başbakanı İbadi dün Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etmiş ve Türkiye'nin Başika'dan askerlerini çekeceğini söylemişti. Erdoğan ise daha önce kendisine bu talebi ileten İbadi'ye şunları demişti:

''Bana şimdi hakaret ediyor. Sen benim muhatabım değilsin, karatımda değildi, kalitemde değisin. Biz bildiğimizi okuyacağız. Kim bu, Irak'ın başbakanı... Önce haddini bil. Şu anda kendileri Başika üssünü kurmamız için bizlere talepleri var. Bunların canlı kayıtları var. Bunlar televizyonlarda yayımlanacak. Şimdi diyor ki Başika'dan çekilin. Türkiye'nin ordusu sizden talimat almaz"





GALİBA SIRADA ESED VAR

Bilindiği gibi Erdoğan önce İsrail'le barışmış, ardından ilişkileri dondurduğu Putin'le sıkı müttefik olmuştu.Şimdi sessiz sedasız Irak Başbakanı'nın talebini yerine getiren Erdoğan'ın yakında Esed rejimiyle de barışıp barışmayacağı bilinmiyor.

Sürekli meydanlarda bağırdığı komşu devletlerin ya da Batılı ülkelerin liderleriyle daha sonra barışmak zorunda kalan ya da iddialarından çark etmek mecburiyetinde kalan Erdoğan'ın bu çelişkileri Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG'nin Suriye'deki lideri Salih Müslim tarafından alaya alındı.