Samanyolu Haber /Gündem / Diktatörlük için ilk oylama: 338 evet /10 Ocak 2017 01:56

Diktatörlük için ilk oylama: 338 evet

Başkanlık sistemini getirecek anayasa değişikliği için Meclis'te yapılan 'teklifinin maddelerinin görüşmelerinin başlaması için oylamaya geçilmesi' 338 oyla kabul edildi

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316 AKP milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerinin başlaması için oylamaya geçildi. Bazı milletvekillerinin kullandıkları oyu göstermesi sebebiyle tartışmalı geçen oylamadan 338 'evet' oyu çıktı. Görüşmelere saat 15.00'te devam edilmek üzere ara verildi.

Oylamada toplam 480 milletvekili oy kullandı. Oylamadan çıkan sonuçlar şöyle:

Evet: 338

Hayır: 134

Boş: 5

Çekimser: 2

Geçersiz: 1
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