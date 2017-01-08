Türkiye Irak'ta da keskin bir U dönüşü yaptı















Bu açıklamaların ardından Türkiye Musul operasyonunun dışında bırakılmıştı. Şimdi de Erdoğan'ın çekilmeyiz dediği Başika'dan çekiliyoruz. Erdoğan'ın ağır bir dille eleştirdiği Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile el sıkışan Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin Başika Kampından en kısa zamanda çekileceğini söyledi

Tarih vermedi Ama söz verdi

Basın toplantısında Iraklı bir gazeteci Başbakan Binali Yıldırım'a Türk askerinin Başika'dan ne zaman çekileceğini sordu. Binali Yıldırım, "Şunu az önce ifade ettim. Bu konuyu etraflıca konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Başika'nın nasıl başladığını hangi hizmetler gördüğünü anlattık. Oradaki unsurlarımız önemli bir vazifede bulundular. Irak'ın egemenliği konusunda hassasiyetimizi ifade ediyoruz. Görüyoruz ki DEAŞtan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Burada işler yoluna girdiğinde gereken neyse yapılacak" yanıtını verdi. Binali Yıldırım'ın yanıtı üzerine İbadi, "En yakın zamanda çözülecek inşallah. Bu tutumunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Iraklı yetkililer basın toplantısından önce Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Türk askerinin Başika'dan çekilmesi konusunda anlaştığını duyurdu.

Kameralar önünde anlaşmanın detayları verilmedi. Ancak Iraklı yetkililer Türkiye'nin Irak tarafının taleplerini karşıladığını söylediler Bu açıklamasını bir kaç defa tekrarlayan Erdoğan Türkiye'nin Musul Meselesinin hal olana kadar Başika'da olacağını tekrarlamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan 3 ay önce Türkiye'nin Başika Kampınından kesinlikle çıkmayacağını net bir şekilde açıklamıştı. Hatta o dönemde Türkiye'yi eleştiren Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Başika kampına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek "Bana şimdi hakaret ediyor. Sen benim muhatabım değilsin, karatımda değildi, kalitemde değisin. Biz bildiğimizi okuyacağız. Kim bu, Irak'ın başbakanı... Önce haddini bil. Şu anda kendileri Başika üssünü kurmamız için bizlere talepleri var. Bunların canlı kayıtları var. Bunlar televizyonlarda yayımlanacak. Şimdi diyor ki Başika'dan çekilin. Türkiye'nin ordusu sizden talimat almaz" demişti.