Türkiye Irak'ta da keskin bir U dönüşü yaptı

Bu açıklamasını bir kaç defa tekrarlayan Erdoğan Türkiye'nin Musul Meselesinin hal olana kadar Başika'da olacağını tekrarlamıştı
Bu açıklamaların ardından Türkiye Musul operasyonunun dışında bırakılmıştı. Şimdi de Erdoğan'ın çekilmeyiz dediği Başika'dan çekiliyoruz. Erdoğan'ın ağır bir dille eleştirdiği Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile el sıkışan Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin Başika Kampından en kısa zamanda çekileceğini söyledi
Tarih vermedi Ama söz verdi
Basın toplantısında Iraklı bir gazeteci Başbakan Binali Yıldırım'a Türk askerinin Başika'dan ne zaman çekileceğini sordu. Binali Yıldırım, "Şunu az önce ifade ettim. Bu konuyu etraflıca konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Başika'nın nasıl başladığını hangi hizmetler gördüğünü anlattık. Oradaki unsurlarımız önemli bir vazifede bulundular. Irak'ın egemenliği konusunda hassasiyetimizi ifade ediyoruz. Görüyoruz ki DEAŞtan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Burada işler yoluna girdiğinde gereken neyse yapılacak" yanıtını verdi. Binali Yıldırım'ın yanıtı üzerine İbadi, "En yakın zamanda çözülecek inşallah. Bu tutumunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Iraklı yetkililer basın toplantısından önce Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Türk askerinin Başika'dan çekilmesi konusunda anlaştığını duyurdu.
Kameralar önünde anlaşmanın detayları verilmedi. Ancak Iraklı yetkililer Türkiye'nin Irak tarafının taleplerini karşıladığını söylediler