Samanyolu Haber /Gündem / Türk askeri Başika'dan çekiliyor /07 Ocak 2017 16:33

Türk askeri Başika'dan çekiliyor

Irak Devlet Televizyonu Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelen Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, Türk askerinin Başika'dan çekilmesi konusunda anlaştığını duyurdu.

Erdoğan: Musul sorunu hallolana kadar Başika'dan çıkmayacağız

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet bugün Irak'ta temaslarda bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüştü. Irak Devlet Televizyonu, Yıldırım ile İbadi'nin görüşmesinden, "Türk askerinin Başika'dan çekilme konusunda" anlaşma çıktığını duyurdu.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, "İbadi'nin PKK ile ilgili açıklamaları önemli. Teröre karşı birlikte neler yapabileceğimizi gösteriyor. Başika'daki Türk askeri varlığını DEAŞ'ın temizlenmesine uygun olarak çözüme ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başika'daki TSK kampı için geçtiğimiz ekim ayında açıklamalarda bulunmuştu. "Musul'un ne DEAŞ'A ne başka terör örgütlerine verilmesine müsade edemeyiz. Başika üssü de orada duracaktır, Türkiye'ye yapılabilecek terör saldırıları için bir sigortadır" diyen Erdoğan, Irak'taki merkezi yönetime seslendiğini belirterek, DEAŞ'ı Musul'a niye soktun, Kerkük'e niye soktun. Nerdeyse Bağdat'a girecek. Neredesin ey Irak Merkezi Yönetimi. İbadi, bizden üs kurmamızı isteyen sendin. Şimdi ne değişti? Irak halkı ile sorunumuz yok ama bu yönetim şekliyle sorunumuz var. Biz Peşmerge kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz. Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığı yeni değildir, meçhul de değildir. Dert başkadır" ifadelerini kullanmıştı.
(Cumhuriyet)
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