Samanyolu Haber /Gündem / "Kur'an öğretimi yasakmış, 1940'ları yaşıyoruz" /10 Ocak 2017 01:03

"Kur'an öğretimi yasakmış, 1940'ları yaşıyoruz"

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yetkilileri, resmi internet sitelerinden Furkan Vakfı'nın Seyhan temsilciliğini ve Vakıf bünyesindeki eğitim faaliyetlerine katılan öğrencilerin kaldığı bazı öğrenci evlerinin kapatılmak istenilmesi hakkında bir açıklama yayımladı. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ise video mesaj yayınlayarak uygulamaya sert tepki gösterdi.

"Kur'an öğretimi yasakmış, 1940'ları yaşıyoruz"

"Kur'an öğretimi yasakmış, 1940'ları yaşıyoruz"

İşte o açıklama;

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’ndan Kamuoyuna DUYURU:

Geçtiğimiz günlerde elimize gelen tebliğnamede geçen bilgiye göre üzerinde öğrenci evi var diye Vakfımızın Adana Seyhan Temsilciliğini mühürlemek istemektedirler. Dün konferanslarımız için kapalı spor salonlarını vermeyenler, ardından konferans gerçekleştirmek istediğimiz düğün salonlarının sahiplerini tehdit ederek İslami hareketin önünü kesmeye çalıştılar. O da yetmedi bu sezon başından itibaren gerçekleştirmek istediğimiz konferanslarımız, haklı bir gerekçe gösterilmeyerek ya izin verilmedi ya da valilik izni olduğu halde bir takım karanlık güçler tarafından son anda iptal edildi. Kendi memleketimizde İslami bir konferans yapmak istediğimiz salonların kapısında bırakılarak hareketimizi yıldırarak, bitirmek istediler. Bu zamana kadar İslam medeniyetinin inşaası için tüm engellemelere rağmen faaliyetlerimize ara vermeden yolumuza devam etmenin gayreti içerisinde hareket ettik. Ancak engellemelerin ardı arkası kesilmedi. Şimdi de Adana Seyhan Temsilciliğimiz, üzerinde öğrenci evi olduğu gerekçesi ile kapatılmak istenmektedir. Temsilciliğin kapatılması için ellerinde resmi bir karar da bulunmamaktadır. Bu da yetmezmiş gibi bir de aldığımız haberlere göre Vakfımızı seven ve ara ara gelip giden öğrencilerin kaldığı öğrenci evleri, Kur’an öğretildiği gerekçesi ile kapatılmak istenmektedir. Orada bulunanların ilgili kişilere; “Burada Kur’an öğretilmiyor, okunuyor” demesine rağmen tutanakta defaatle Kur’an öğretildiği kapatılma gerekçesi olarak öne sürülmüştür.



Bu durum şu soruyu akıllarla getiriyor: Ülkemiz, Kur’an öğretmenin yasak olduğu 1940’lara mı dönüyor! Ülkemizin geldiği bu durumdan endişe diyoruz ve bu duruma sebep olan yetkilileri şiddetle kınıyoruz.
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