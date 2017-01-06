AKP'den İncirlik çarkı





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “‘İncirlik’i kapatıyoruz’ deme hakkımız her zaman var!” açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı, IŞİD karşıtı koalisyonun İncirlik Üssü’nü kullanması için verilen izni takdir ettiklerini belirterek, “İncirlik’i kullanmaya devam etmek istiyoruz” demişti.





Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab’a yönelik Türkiye’nin yürüttüğü operasyona koalisyon güçlerinin destek vermemesi üzerine ‘İncirlik kozu’nu dile getirmiş, koalisyonun El Bab’da yoğun IŞİD ateşi altında kalan Türk askerlerine hava desteği vermemesinin ‘İncirlik Üssü’nü sorgulattığını’ belirtmişti.





‘Madem destek vermeyecekler, İncirlik Üssü’nü niye kullanıyorlar?’





Konuyla ilgili açıklama yapan Çavşoğlu, önce Suriye’de yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna destek vermediği belirtilen koalisyon güçlerine seslenerek, “Niçin vurmuyorsunuz? Bunu beklemek bizim en doğal hakkımız değil mi? Şimdi bunlar olmayınca da halkımız da soruyor; ‘Madem destek vermeyecekler, İncirlik Üssü’nü niye kullanıyorlar?’ Son derece haklı bir soru ya da sorgulama” dedi.





Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “İncirlik Üssü’nün kapatılması gündemde değil ama özellikle DEAŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok.”