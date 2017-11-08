Binali Yıldırım araştırılsın dedi Ama AKP oylarıyla reddedildi

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için 'Malta Belgeleri adıyla yayımlanan belgelerin işaret ettiği finansal menfaat ilişkilerine yönelik' araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.





HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, belgelerde Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarının, yakınlarının 'vergi cenneti' olarak adlandırılan Malta'da ticari faaliyetlerini sürdürdüğüne yönelik bilgiler olduğunu söyledi.





'TÜRKİYE'DE ÖDEYECEKLERİ VERGİ NE KADARDI?'





Sancar, "Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarının Malta'daki yatırımlarla ülkeye verdiği kayıp nedir? Ahlaki davranış mıdır? Türkiye'deki şirketleri üzerinden yapsaydı Türkiye'de ödeyecekleri vergi ne kadardı? Malta'da yaptıkları için kendilerine kalan kazanç ne kadar? O şirketlerin faaliyetlerinin ne kadarı Türkiye ile bağlantılı? Malta'da kurulu şirketler Türkiye'de faaliyet yapıyor mu? Şirketlerinden biri Türkiye'den ihale almış, bu kazanç nereye gidecek, nerede vergilendirilecek?" sorularını yöneltti.





AK PARTİ: ALGI OPERASYONU

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, AK Parti'nin, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele için yola çıktığını, bugün de aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü savundu. AK Parti'nin, yatırımları milletin hizmetine sunduğunu, vatandaşların da buna teveccüh gösterdiğini öne süren Erdinç, "Bugün de bu teveccühe karşı bir algı operasyonu oluşturma adına bir grup önerisi verildiğine şahit oluyoruz" dedi.





Tüm dünya ile aynı anda yayımlanan Paradise Belgeleri'nin Yıldırım'ın ABD seyahatinden önce gündeme gelmesinin manidar olduğunu iddia eden Erdinç, belgelerin 2008, 2014 ve bu yılın mayısında gündeme gelen belgeler olduğunu, Sancar tarafından yeni gibi sunulmasına şaşırdığını kaydetti.









Konuşmalardan sonra HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.









YILDIRIM, 'ARAŞTIRILSIN' DEMİŞTİ

Yıldırım da ABD'ye giderken havalimanında yaptığı açıklamada konunun araştırılmasını istemişti ve şunları söylemişti:





Milletim beni bilir, benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın dokunulmazlığı yok. Buradan davet ediyorum, her türlü soruşturma, gerek mali gerek hukuki yönden yapılabilir. Bunu özellikle de istiyorum. Dolayısıyla hiç kimsenin hiçbir şekilde haksız yere itham edilmesi, yanlış iş yapıyor gibi gösterilmesi kabul edilemez. Biz onurumuzla varız. Ülkemiz, milletimiz için bütün ömrümüzü verdik. Bizim için en büyük servet itibarımızdır, gerisi el kiridir, gelip geçicidir.





Öte yandan CHP de yarın aynı konu hakkında araştırma önergesi verecek.