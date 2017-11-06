Binali Yıldırım'ın oğullarının yeni off-shore hesapları saçıldı

Kamuoyuna sızan belgelerde, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bazı offshore yatırımlarına ilişkin ayrıntılar var.



Başbakan Binali Yıldırım'ın oğullarının Malta'daki gemicilik şirketlerine ilişkin ayrıntılar da, sızan belgelerde yer alıyor.

Belgeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinden Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uygulamakla yükümlü olan bir şirkette de hissesi olduğunu gösteriyor.

Paradise Papers (Cennet Belgeleri) 13.4 milyon belgeden oluşuyor. Belgelerin çoğunun kaynağı, offshore yatırım alanındaki önde gelen bir firma.

Geçen yılki Panama Belgeleri'nde olduğu gibi bu belgeler de Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung tarafından elde edildi ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşıldı.

İngiltere Kraliçesi'nin bağlantısı ne?





Kraliyet ailesinin varlıklarını yöneten Lancaster Dükalığı'nın, Kraliçe'nin fonlarından 13 milyon doları Cayman Adaları ve Bermuda'da offshore yatırım olarak kullandığı ortaya çıktı.





Kraliçe'nin işlemlerinde herhangi bir yasadışılık iddiası getirilmiyor. Kraliçe'nin vergi kaçırdığına ilişkin bir suçlama da yok. Ancak kraliyet ailesinin offshore yatırım yapmış olması, ülkede tartışma başlattı.





Kraliçe'nin İngiliz rent-to-buy (önce kirala, sonra satın al) şirketi Brighthouse'da da küçük yatırımları olduğu görüldü. Brighthouse daha önce 17.5 milyon sterlin borçla batmış, yoksulları sömürmek ve 6 bin kadar insanı işlerinden etmekle suçlanmıştı.





Lancastar Dükalığı yetkilileri, fonlarla ilgili kararların kendilerini bağlamadığını, Kraliçe'nin ise kendi adına yapılan yatırımlarla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi.





Oysa şirket daha önce yaptığı açıklamada "Kraliçe'nin itibarını zedeleyecek tüm eylemlerden" kaçınacağı sözünü vermişti.



