Binali Beyin çocukları küresel iş yapıyor da You Tube Google ne yapıyor?

Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarına ait 5 şirketin Türkiye’de vergi vermemek için Malta’da kurulduğunun ortaya çıkmasıyla yeni bir tartışma başladı. Paradise Papers’daki bilgilerden sonra Başbakan Yıldırım, çocuklarının devletle hiçbir zaman iş yapmadığını savundu. Ancak e-devlet verileri ve Kamu İhalesi Kurumu’na göre Erkam Yıldırım’ın sekiz ay önce devletten 7 milyon dolarlık ihale aldığı ortaya çıktı. Yıldırım’ın ikinci savunması ise çocuklarının şirketlerinin ve denizcilik faaliyetinin küresel olduğu yönündeydi.







Sosyal medyada Binali Yıldırım’ın iki büyük küresel şirket youtube ve google’e 2010’da getirilen erişim engeline yönelik savunmaları gündeme getirildi. O dönemde iki şirketin Türkiye’den vergi kaçırdığını, hiçbir şekilde şube, temsilcilik açılmadığını anlatan Binali Yıldırım, google ve youtube erişim engeli ve yasakları savunurken, ” Yargıya gidip hakkını aramayacaksın, Türkiye’de irtibat ofisi kurmayacaksın, burada mükellef olmayacaksın, yerli içerik üretmeyeceksin. Bütün bu çağrılara kulak asmayacaksın, ondan sonra vatandaşa ’Türkiye’de internet yasaklanıyor, Türkiye yasakçı bir zihniyet’ gibi bir propagandaya girişeceksin. Bunu yemezler” demişti.





Google ve Youtube yasaklarını AİHM’e götüren hukukçulardan Kerem Altıparmak’ın paylaşımlarıyla başlayan ‘küresel şirket ve vergi’ tartışması sosyal medyada gündem oldu. Başbakan Yıldırım’ın çocuklarının şirketlerini ‘küresel iş yapıyorlar’ diye savunurken, iki küresel şirkete ‘vergi bahanesiyle yasak getirdiği’ eleştirileri yapıldı.





Yıldırım, 9 ve 10 Haziran 2010’da yaptığı açıklamalarda youtube için o dönemde 30 milyon TL civarında vergi çıkarıldığını da açıklamıştı. Anadolu Ajansı’nın o dönemde geçtiği ve birçok gazetenin ilk sayfasına konu olan açıklamalarında Yıldırım, Yıldırım, Youtube’a vergi tahakkukuna ilişkin olarak da şöyle konuşmuştu:





“Bu vergi işi meselesi Maliye Bakanlığının işi olduğu için ben orada miktarı, ne zaman, nasıl kesildiğinden ziyade işin mantığına önem veriyorum. İşin mantığı nedir? Bu paylaşım sitesi Google ve Youtube aynı firma. Türkiye’de çok büyük miktarlarda hizmet veriyorlar ama bunun karşılığında çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Bu kuruluş buradan para kazandığı halde buraya vergi ödemiyor. Buna normal mi diyeceğiz? İşi kimse çarpıtmasın.”





Yıldırım, youtube ve google’e 7 yıl önceki çağrısında gelin ofis açın vergi ödeyin çağrısı yapmış ve şöyle savunma yapmıştı: “Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde hukuk işler. Siz bir ceza mı aldınız? ’Bu benim haksız yere aldığım bir ceza’ diyorsanız mahkemeye müracaat edersiniz, hakkınızı ararsınız. Bu yapılmış mı? Yapılmamış. Demişiz ki ’Gelin burada bir ofis açın irtibat yeriniz olsun’. Kuruluşların sizi muhatap alacağı bir yeriniz olsun. Reklam almak için ofisiniz var. Onu ihmal etmiyorsunuz. Bu yapılmıyor. Diyoruz ki 23 ülkede yerli sürüm yapmışsınız. Niye Türkiye’de yapmıyorsunuz? Bunu da yapmıyorlar. Yargıya gidip hakkını aramayacaksın, Türkiye’de irtibat ofisi kurmayacaksın, burada mükellef olmayacaksın, yerli içerik üretmeyeceksin. Bütün bu çağrılara kulak asmayacaksın, ondan sonra vatandaşa ’Türkiye’de internet yasaklanıyor, Türkiye yasakçı bir zihniyet’ gibi bir propagandaya girişeceksin. Bunu yemezler. ”







