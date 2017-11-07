'Yüksek faiz ve vergi kaçırma'da damat ve kardeşinin de ismi geçiyor

Dünyanın dört bir yanından çok sayıda politikacı ve iş insanının off-shore bağlantılarını ortaya çıkaran Paradise Papers’ta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın da ismi geçiyor.





Cumhuriyet’ten Pelin Ünker‘in haberine göre, Serhat Albayrak, belgelere göre Malta’da bir off-shore şirketle bağlantılı görünüyor. Frocks International Trading Ltd adlı şirkette Albayrak’ın yanı sıra Çalık Holding çalışanları Mehmet Gökdemir, Murat Tarı ve Şafak Karaaslan şirket yetkilileri arasında bulunuyor. Murat Tarı 2000-2005 yılları arasında Çalık Holding’de genel müdür olarak görev yaptı. Mehmet Gökdemir Çalık Holding’e bağlı GAP Tekstil yönetim kurulu üyesi, Şafak Karaaslan Çalık Holding’in dış ilişkiler sorumlusu. Serhat Albayrak da söz konusu dönemde Çalık Holding genel müdürlüğünü yürütüyordu.





İşte haberin ayrıntıları:





“Frocks International Trading 17 Ocak 2003’te kurulmuş, şu an aktif görünmüyor. Ancak Eylül 2009’a kadar aktif olduğunu gösteren belgeler var. Bu geçen altı yılda hangi amaçlar için kullanıldığı ise belirsiz. Aynı dönemde Çalık Holding’de genel müdürlük görevini 2007 yılına kadar Serhat Albayrak, daha sonra Berat Albayrak üstleniyordu. Serhat Albayrak belgelerde Frocks International’ın direktörü olarak görünürken hisse sahibi kâğıt üzerinde Sovereign Trust Malta Limited adlı bir şirket. Bu şirketi Mark A. Miggiani ve Edward Zammit temsil ediyor. Sovereign Trust Malta Limited belgelere göre toplam 343 şirketin sahibi görünüyor. Bir başka belgede ise Frocks International Trading’in bir ortak dışındaki hissedarlarının Malta dışından olduğu belirtiliyor. Söz konusu belgede şirketin döviz kuru kontrolü düzenlemelerinden muaf tutulması isteniyor. Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA) ile yapılan yazışmalara göre muafiyet talebinin gerekçelerinden biri de şirket aktivitelerinin Malta dışında gerçekleştirilmesi. Yazışmalar sonunda MFSA, muafiyeti sağlayan koşullar değiştiğinde bunu iptal etme hakkı saklı kalmak koşuluyla şirketin döviz kuru kontrolünden muaf tutulmasına onay veriyor. Sonuç olarak buradan Frocks International’ın yabancı şirket statüsünde olduğu anlaşılıyor.





Hammadde alım satımı





Şirketin kuruluş sertifikasına göre faaliyet alanı tekstil ürünleri, hammaddeleri veya tekstilde kullanılan araçlar ve kimyasalların alım-satımı, yönetimi ya da üretimiyle ilgili. Ayrıca benzer faaliyetlerde bulunan şirketlerde hisse alabilmesiyle ilgili bir madde de kuruluş amaçları arasına eklenmiş. Çalık Holding, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Frocks International Limited’in, ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konularında üçüncü ülkelerle ticaret yapmak üzere kurulduğunu belirtirken, şirketin hiçbir ticari işlemde bulunmadan 2006 yılında tasfiye sürecine başlandığını iddia etti. Belgelere göre ise Serhat Albayrak 1 Aralık 2003’te direktörlük görevini Murat Tarı’dan devralırken, 2006 yılında belgeleri direktörler Şafak Karaaslan ve Mehmet Gökdemir imzalıyor. Gökdemir ve Karaaslan imzalı belgede 30 Nisan 2006’dan itibaren 12 ay içinde şirket borçlarının tümünün kapatılacağı belirtiliyor ve şirketin tasfiyesi isteniyor. Şirketin varlık ve yükümlülüklerini gösteren belgenin de ekte olduğu bildiriliyor. Bu da şirketin faal olduğuna dair şüpheleri artırıyor.





Faaliyet raporunda yok





Çalık Holding’in tekstil sektöründe faaliyet gösteren bağlı şirketinin adı ise GAP Pazarlama. Şirketin faaliyet raporlarına bakıldığında Frocks International Trading’in, Çalık Holding ile ilişkili olduğu kuruluşlar arasında yer almaması dikkat çekici. Faaliyet raporunda GAP Pazarlama’nın iş sahasının uluslararası pamuk ticareti olduğu belirtilirken, tekstil ürünleri ithalat ve satışıyla ilgili şirketler Çalık USA, GAP Güneydoğu Dubai FZE, GAPPA Textiles Inc, GAP Pazarlama FZE diye sıralanıyor. Frocks International Trading ise faaliyet konusu aynı olmasına rağmen bu şirketler arasında adı geçmiyor. Bu da söz konusu şirketin kamuoyundan gizlendiği ihtimalini güçlendiriyor.”



