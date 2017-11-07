Yıldırım'dan komik cevap: Oğullarım kendi işini yapıyor

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







PYD, YPG ve IŞİD ile mücadele konusunda aramızdaki sorunların açıklıkla 2 müttefikin hukukuna uygun bir şekilde ele almayı hedefliyoruz. Ziyaret öncesi ABD ile Türkiye arasında askıya alınan vize işlemlerinin sınırlı da olsa yeniden başlaması önemlidir. Ziyaretimizin, ülkemizin ABD ile ilişkilerinin bulunduğu düzeyden daha ileri düzeye taşınmasına vesile olmasını ümit ediyorum. Bütün bunları yaparken tabii ki vazgeçemeyeceğimiz şey ülkemizin hassasiyetleridir. Bu hassasiyetlere muhataplarımızın da gereken hassasiyeti göstereceğini ümit ediyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinin zaman zaman dalgalanma geçirmesi geçmiş yıllarda da olmuştur.



ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklama üzerine Türk Büyükelçiliği de karşı açıklama yapmıştır. Açık ve seçik herhangi bir yoruma gerek olmayacak şekilde izah edilmiştir. İki ülke arasında bazı yargılama ve tutuklama işlemleri var. Her iki ülke de hukuk devleti. Hukuk devleti kurallarına göre işlem ifa edilmektedir. ABD'ye güvence vermek onlardan güvence istemek gibi bir müzakere hukuk devleti ilkelerine uymaz. Bazı nedenlerle tutuklanmış olan vatandaşlarımızla ilgili endişelerimizin de giderilmesini istiyoruz. Bunlar diplomatik kanallarda görüşülüyor. Bu ziyaretin amaçlarından biri de bu konuları açıklığa koymak, makul bir yol bulabilmektir.





OĞULLARININ OFF-SHORE HESAPLARI: ONLAR KENDİ İŞİNİ YAPIYOR





Bu arada dünyanın konuştuğu Paradise Papers adıyla ortaya çıkan off-shore hesaplarında kendi oğullarının vergi kaçırma amaçlı şirketlerinin bulunduğu ve yüksek faizle paralarını bu hesaplarda tuttuğuna dair Binali Yıldırım'dan net bir açıklama gelmedi.



