ABD'den tam destek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açılamada, Suudi Arabistan'ın Husi milislerin gerçekleştirdiği füze saldırlarının arkasındaki İran desteğini "ifşa eden" açıklamasından duyulan memnuniyet vurgulandı.







Buna karşılık Suudi Arabistan’ın füze saldırısı girişimiyle bağlantı olarak İran’ı suçlamasına Cumhurbaşkanı Ruhani’den yanıt geldi. Ruhani Suudi Arabistan’ın ABD ve İsrail'i dost olarak görmesini "stratejik hata" olarak nitelendirdi.





ABD'den gelen çıklamada, "İran'ın bölgedeki faaliyetlerini kınıyoruz. İran rejiminin saldırganlığı ve uluslararası hukuk ihlalleri karşısında Suudi Arabistan ve Körfez müttefiklerimizin yanındayız." denildi.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Yemen'deki çatışmalar başlamadan önce ülkede bu füze sistemleri yoktu. İran rejiminin kendi bölgesel ihtirasları için Yemen'deki çatışmayı kışkırttığını ortaya koyan bu kanıtlar hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi için Birleşmiş Milletler'e çağrı yapıyoruz.





ABD, tüm ülkeleri İran rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin, Husiler'e silah satışını yasaklayan ve İran'ı silah ve güdümlü füzeler başta olmak üzere her türlü ilgili donanımı ihraç etmekten men eden 2216 ve 2231 no'lu kararlarını sürekli olarak ihlal eden İran rejimine hesap sormaya çağırmaktadır.









Husi milislerin, İran Devrim muhafızlarının sağladığı olanaklarla Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılar, bölgesel güvenliği ve BM'nin çatışmaya çözüm bulma konsundaki çabalarını tehdit etmektedir.





ABD, bu saldırılara karşılık vermek ve İran rejiminin bölgedeki istikrarı tehdit eden faaliyetlerini ifşa etmek için benzer görüşteki ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdürecektir."





Riyad’ı hedef alan balistik füze





Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki uluslararası havalimanını hedef alan bir balistik füze atılmış, ancak füze hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Bu saldırı girişiminin ardından, Suudi Arabistan’dan İran’ı suçlayan açıklamalar gelmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, “İran’ın Husi milislerine füze tedarik etmesi doğrudan askeri bir saldırıdır" diyerek, bunun "bir savaş eylemi olarak sayılabileceğini” vurgulamıştı.





ABD'den Suudi Arabistan'a destek





ABD'den ise Suudi Arabistan’ın İran'a yönelik suçlamalarına destek veren bir açıklama geldi. Beyaz Saray'ın açıklamasında, ABD'nin İran hükümetinin faaliyetlerini kınadığı belirtilerek, "İran’ın saldırgan tutumu ve uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edilmesi karşısında, Suudi Arabistan ve Basra Körfezi'ndeki diğer ortakların yanındayız" mesajı verildi.





Açıklamada, iç savaş öncesinde Yemen’in füze sistemlerine sahip olmadığı hatırlatılarak, "İran’ın bölgesel ihtirasları doğrultusunda Yemen'deki savaşa karıştığına dair kanıtların incelenmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) göreve çağrıldığı" kaydedildi.

ABD, İran’ın Yemen'deki Husi milislerine silah desteği sağlayarak BM Güvenlik Konseyi'nin iki kararını ihlal ettiği gerekçesiyle, BM’yi İran’a karşı gereken adımları atmaya çağırdı.



