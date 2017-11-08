İlk kez ihraç edilen bir hakim konuştu...

Erkam Tufan ile 30 dakika programına Konuk olan Hakim Ramazan Faruk Güzel Türkiye'de katledilen hukuk sistemini anlattı.. Başına gelenlerin Türkiye'de yaşananlar için bir örnek olduğunun altını çizen Güzel en çok meslektaşlarının hukuksuzluklara ses çıkarmamasına içelerdiğini söyledi.
Ramazan Faruk Güzel'in açıklamalarıyla ilgili bir yan daha var.. Bugüne karar AKP yargıyı kendine bağlamak için 4 Binden fazla hakim ve Savcıyı tasfiye etti. Bir çoğunu hapse attı. Ancak ilk defa bir hakim başına gelenleri anlatmış oldu..
Ramazan Faruk Güzel'in açıklamalarıyla ilgili bir yan daha var.. Bugüne karar AKP yargıyı kendine bağlamak için 4 Binden fazla hakim ve Savcıyı tasfiye etti. Bir çoğunu hapse attı. Ancak ilk defa bir hakim başına gelenleri anlatmış oldu..
İşte Erkam Tufan ile 30 dakika programına katılan Hakim Ramazan Faruk Güzel'in açıklamaları...