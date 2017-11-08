İlk kez ihraç edilen bir hakim konuştu...





Erkam Tufan ile 30 dakika programına Konuk olan Hakim Ramazan Faruk Güzel Türkiye'de katledilen hukuk sistemini anlattı.. Başına gelenlerin Türkiye'de yaşananlar için bir örnek olduğunun altını çizen Güzel en çok meslektaşlarının hukuksuzluklara ses çıkarmamasına içelerdiğini söyledi.



Ramazan Faruk Güzel'in açıklamalarıyla ilgili bir yan daha var.. Bugüne karar AKP yargıyı kendine bağlamak için 4 Binden fazla hakim ve Savcıyı tasfiye etti. Bir çoğunu hapse attı. Ancak ilk defa bir hakim başına gelenleri anlatmış oldu..









İşte Erkam Tufan ile 30 dakika programına katılan Hakim Ramazan Faruk Güzel'in açıklamaları...









Ramazan Faruk Güzel... Başbakanlık Bilgi Merkezi’ne (BİMER) gelen bir ihbar mektubu ile hakkında soruşturma açılan Hollandalı Gazeteci Frederike Geerdink’in beraat kararı veren hakim.. Bu karardan sonra meslekten ihraç edilen yurt dışında yaşamak zorunda bırakılan Güzel başına gelenlerle ilgili konuştu.