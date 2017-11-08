Samanyolu Haber /Gündem / İlk kez ihraç edilen bir hakim konuştu... /08 Kasım 2017 18:56

İlk kez ihraç edilen bir hakim konuştu...

Türkiye'de Yargı AKP'ye bağlandı. 4 bin hakim ve savcının meslekten ihraç edildi Bir çoğu cezaevine konuldu . Bugüne kadar Sosyal Medya'dan mesaj veren mağdur hakim ve savcılardan biri ilk defa konuştu...

Bir hakim ilk defa konuştu

Ramazan Faruk Güzel... Başbakanlık Bilgi Merkezi’ne (BİMER) gelen bir ihbar mektubu ile hakkında soruşturma açılan Hollandalı Gazeteci Frederike Geerdink’in beraat kararı veren hakim.. Bu karardan sonra meslekten ihraç edilen yurt dışında yaşamak zorunda bırakılan Güzel başına gelenlerle ilgili konuştu. 

Erkam Tufan ile 30 dakika programına Konuk olan Hakim Ramazan Faruk Güzel Türkiye'de katledilen hukuk sistemini anlattı.. Başına gelenlerin Türkiye'de yaşananlar için bir örnek olduğunun altını çizen Güzel en çok meslektaşlarının hukuksuzluklara ses çıkarmamasına içelerdiğini söyledi. 

Ramazan Faruk Güzel'in açıklamalarıyla ilgili bir yan daha var.. Bugüne karar AKP yargıyı kendine bağlamak için 4 Binden fazla hakim ve Savcıyı tasfiye etti. Bir çoğunu hapse attı. Ancak ilk defa bir hakim başına gelenleri anlatmış oldu..


İşte Erkam Tufan ile 30 dakika programına katılan Hakim Ramazan Faruk Güzel'in açıklamaları... 


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