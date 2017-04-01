Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya'dan Türkiye'ye ağır suçlama /01 Nisan 2017 08:41

Avusturya'dan Türkiye'ye ağır suçlama

Avusturya Yeşiller Partisi milletvekili Peter Pilz, MİT’e 35 ülkeden Gülen yanlıları hakkında bilgi sızdırıldığını öne sürdü. Pilz küresel bir casusluk ağının söz konusu olduğunu söyledi.

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MİT'in Almanya'da casusluk faaliyetlerinde bulunduğu, izlediği kişi ve kurumların bir listesini de Alman dış istihbarat teşkilatı BND'ye verdiğinin basına sızmasının ardından Avusturya'da da benzer casusluk iddiaları ortaya atıldı.

Avusturya Yeşiller Partisi güvenlik sözcüsü Peter Pilz, Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri çalışanlarının yalnızca Almanya ve Avusturya'da değil, 35 ülkede Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen kişiler hakkında MİT'e bilgi sızdırdıklarını öne sürdü.

İddasını Türk bir kaynaktan edindiği konsolosluk belgelerine dayandırdığını ifade eden Pilz, "Görünüşe göre küresel bir casusluk ağı söz konusu" diye konuştu.
Aynı belgenin Reuters haber ajansının eline de geçtiği, ancak belgenin gerçek olup olmadığının teyit edilemediği ifade edildi. Reuters haber ajansına konuşan Türk hükümetinin üst düzey bir yetkilisinin suçlamaları geri çevirdiği belirtildi.

Söz konusu belgede Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin yanı sıra okul, kültür ve öğrenci dernekleri ve diğer kuruluşların isimlerinin yer aldığı ifade ediliyor.

Pilz, isimlerin listeye alınmasında "Erdoğan'ı eleştiren bir kısa mesajdan, bir kafedeki ya da berberdeki konuşmalara her şeyin etkili olabildiğini" öne sürdü.
Yeşiller Partili Pilz, bu bilgi ağının yıllar içinde kurulduğunu ve listede çok sayıda kişinin isminin yer aldığını düşündüklerini söyledi. Belgelerde Avrupa'nın yanı sıra Asya, Afrika ve Avustralya'daki temsilciliklerden toplanan bilgilerin de bulunduğu ifade edildi.

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