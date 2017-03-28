Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da MİT ve casuslar hakkında soruşturma açıldı /28 Mart 2017 18:24

Almanya'da MİT ve casuslar hakkında soruşturma açıldı

Almanya Federal Başsavcılığı, MİT'in Almanya'da Gülen hareketi mensuplarını izlediği yönündeki suçlamalara ilişkin olarak soruşturma başlattı. Federal Savcılık sözcüsü, soruşturmanın başarı şansının Alman istihbarat birimlerinin savcılığa aktaracağı bilgilere bağlı olduğunu söyledi.

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Türk istahbaratı MİT'in Almanya'da Gülenci olduğu iddia edilen kişileri izlediğine ilişkin Alman basınına yansıyan haberlere Alman hükümetinden de tepki geldi.
"Alman topraklarında casusluk suçtur"
Konuyla ilgili Passau kentinde bir açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bu tür izleme faaliyetlerine sert bir dille kınadı.
"Alman topraklarında casusluk faaliyetlerinde bulunmak suçtur ve buna göz yumulmaz" ifadelerini kullanan Almanya İçişleri Bakanı De Maiziere, bu tür izleme faaliyetlerinin Almanya'nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Dairesi tarafından takip edildiğini ve yasaların ihlal edilmesi durumunda Almanya'da ikamet etme izninin iptal edilmesi veya cezai soruşturma başlatılması gibi sonuçları olacağını kaydetti.
Casusluk iddialarının sürpriz olmadığına da işaret eden De Maiziere, "Türkiye'ye böyle olamayacağını defalarca söyledik. Gülen hareketinden bağımsız olarak burada Alman yasaları geçerli ve burada yaşayan kişilerle ilgili yabancı makamlar casusluk yapamaz" diye konuştu.
"Alman - Türk ilişkilerinin geleceği olamaz"
De Maiziere,  ne Almanlara ne de burada Erdoğan yönetimini eleştiren Türklere seyahat yasağı getirilebileceğini ifade etti. Bakan, "bir şekilde Türkiye'de gözden düşen kişilerin Türkiye'ye giderken kaygı taşımaması gerektiğini dile getiren De Maiziere, bu şekilde "Alman - Türk ilişkilerinin geleceği olamaz" diye sözlerini sürdürdü.
Alman Bakan, Türkiye'nin sadece NATO ortağı olmadığını aynı zamanda turistler tarafından sevilen bir ülke olduğunu belirterek "Almanya'dan Türkiye'ye düzenli olarak giden turistler Türkiye'nin çıkarınadır" diye konuştu.
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