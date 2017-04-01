Flaş! Erdoğan'ın adı resmen ABD'deki Zarrab dosyasında geçti

Görüşte, hafta başında Mukasey ve Giuliani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da görüştüğünün üzerinde duruldu.













Başsavcılık Erdoğan ile görüşen Mukasey ve Giuliani’nin, savunmanın iddia ettiği gibi ‘ikincil’ bir rolde değil, tam aksine ‘kritik’ bir rol oynadığını, bunun da Ankara’da yaptıkları görüşmeden belli olduğunu ileri sürdü.



















Başsavcılığa göre Giuliani ve Mukasey, Erdoğan ile görüşmesinde ‘’davalının (Zarrab) suçlamalarına çözüm bulmanın mümkün olan yollarını’’ tartıştılar. Savcılık ile savunmanın görüşmesinde ise Giuliani ve Mukasey’in, ABD devleti içinde diğer yetkililerle de davanın çözümü için görüştüğünü ifade ettikleri yine Başsavcılığın mektubunda yer alıyor.





Bunun yanısıra, Giuliani’nin ait olduğu avukatlık firması Greenberg Traurig’in aynı zamanda Türkiye Devletinin de lobicisi olduğu, Başsavcılık tarafından bildirildi. Başsavcılık, Giuliani’nin aynı zamanda hem Türkiye Devletini hem de bir Türk vatandaşını temsil etmesinin de bir menfaat çatışmasına neden olup, olmadığının araştırılmasını talep etti mahkemeden. Böylece, Giuliani ve Mukasey’in avukat şirketlerinin Zarrab tarafından mağdur edilmiş bankaları da temsil etmelerinin yanısıra, Giuliani’nin aynı zamanda Türk Devletinin lobicisi olmasının menfaat çatışması riskini daha da büyüttüğünü kaydedildi.





Başsavcılığın sunduğu mektupta, uzun bir şekilde Giuliani’nin Erdoğan ile görüşmesi ve yine Giuliani’nin ait olduğu avukatlık firmasının aynı zamanda Türkiye’nin lobicisi olmasından uzun bir şekilde durulduğu görülüyor.









ABD Adalet Sisteminde, Mahkemeler, savunmanın avukatlarının temsiliyet görevini yaparken vekili oldukları davalının menfaati ile çatışma içindeki başka menfaatleri keşfederse avukatları kendiliğinden diskalifiye edebilir.















Başsavcılık, elde olan bilgilere göre Giuliani ile Mukasey’in davayı bir sonuca ulaştırmak için gayret içinde olduğunun görüldüğünü kaydederken, bütün bunlardan dolayı Curcio celsesi yapılarak, Mukasey ve Giuliani’nin rollerinin ve avukatlık şirketlerinin tartışılması gerektiğini kaydetti.





Bundan sonraki adım:





Zarrab davasında Giuliani ve Mukasey’in durumuna bakmak üzere bir celse yapılması talebi Yargıç Berman tarafından kabul edilmişti. Yargıç Berman Salı günü kararını vererek, Başsavcılığı haklı bulmuş ve Giuliani ile Mukasey’in Zarrab’ı savunmasının bir menfaat çatışmasına neden olup, olmayacağı hakkındaki davanın Nisan ayının 4’ünde sabah 9 am’de bir celse ile bakılacağını bildirdi.





Dün Zarrab savunmasından gelen, bugün de Başsavcılıktan gelen görüşler ışığında, Yargıç Berman yeni sorular sorabilir veya doğrudan 4 Nisan’daki celsede taraflar ile Mukasey ve Giuliani’nin Zarrab’ın avukatlığını yapabilme ehliyetinin olup, olmadığını doğrudan tartışabilir.