Samanyolu Haber /Gündem / Yasaklama Turist sayısı azalan otelleri vurdu... /01 Nisan 2017 08:50

Yasaklama Turist sayısı azalan otelleri vurdu...

Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB) tarafından online rezervasyon servisi booking.com’a açılan dava sektörü ikiye böldü. Seyahat acenteleri kararı olumlu karşılarken, otelciler isyan ediyor

SHABER3.COM

SON günlerde turizm sektöründe tartışılan en önemli gündem maddesi ne düşen Avrupalı turist sayısı ne de eriyen turizm gelirleri. Turizm sektörünün gündeminde ilk sırada, Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB) tarafından online rezervasyon servisi booking.com’a açılan dava sonucunda booking.com’a Türkiye’den erişilemiyor olması var. Booking.com sonrasında sırada expedia, trivago.com ve tripadvisor.com’un olduğu da ifade ediliyor.

Küçük otelcilerin booking.com’a muhtaç olduğunu belirten eski milletvekili ve Ankara Best Otellerinin sahibi İrfan Köksalan, “Oteller TÜRSAB’ın da ekmek teknesi. Ancak TÜRSAB otelleri düşünmüyor. Sadece seyahat acentelerini düşünüyor. Oteller zaten ekonomik kriz içinde yaşam savaşı veriyor. TÜRSAB turizmi değil seyahat acentelerini temsil ediyor. Booking.com iletişim hattımız kesilmemeli. Otellere daha fazla zarar verilmemeli. Şu anda hiç bir rezervasyon alamıyoruz. Türk otelciliğine büyük zarar verildi bu kararla. Booking.com kimseye dayatma yapıyor. Herkesin orada sayfası var. Fiyatlar günlük belirleniyor. Rezervasyon yapan kişi ödeme yaptıktan sonra komisyon gönderiliyor. Bu işten en çok bizim gibi şehir otelleri zarar gördü. Booking’ten çok fazla rezervasyon geliyordu. Komisyonlar fazla olabilir ancak yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.
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