Samanyolu Haber /Gündem / AKP yandaşı Havuz Medyasının bir yalanı daha çöktü /22 Aralık 2016 23:10

AKP yandaşı Havuz Medyasının bir yalanı daha çöktü

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin suikastçının cemaat bağlantısı diye gösterilen yalanlar bir bir çöküyor En son çöken yalan da suikastçının gittiği dershane ile ilgili yalandı

Yalanlar ve Gerçekler

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin AKP'nin havuz medyası aracılığı ile oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu tutmadı. El Nusra terör örgütü tarafından üstlenen eylemi hizmet hareketine yıkma gayretleri de tutmadı. Menfur cinayetin işlendiği dakikadan buyana söylenen yalanlar bir bir çöküyor. Suikastçı Altıntaş'ın cemaat bağlantısı diye öne sürülen ' Kuşadası'nda cemaat okulunda çalışan Dayı ' yalanı daha önce çökmüştü. 


Gözaltına alınan 2 dayı serbest kalmış , Hizmet hareketine yakın olduğu iddia edilen Kuşadasında hiç bir okulun olmadığı anlaşılmıştı  

Suikastçının Cemaat bağlantısı için söylenen ikinci yalanda çöktü. AKP yandaşı Havuz yorumcuları Suikastçının  'Körfez Dershanesi'ne gittiğini iddia etmişlerdi. Bu yalan da 

Aydın'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan saldırganın annesinin polise verdiği ifadesinde çöktü 

AA tarafıbdan da haberleştirilen ifadede Anne  Hamidiye Altıntaş, ifadesinde oğlunun polislik sınavlarına hazırlanırken dershaneye gitmediğini söyledi.


Suikastçinin Bylock kullandığına ilişkin Abdülkadir Selvi'nin propagandası yalan çıktı. Açıklama Emniyet'ten. Abdülkadir Selvi, Rus Büyükelçisi'ni Anrey Karlov'u öldüren El Nusracı Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonunda Bylock kullandığının tespit edildiğini Hürriyet'teki köşesinde yazmıştı. Ancak Emniyet bile Selvi'yi yalanladı.
Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, Altıntaş'ın, telefon hattı incelemesinde 'Bylock' kullanmadığı belirlendi.
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgisi soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve 18 kişilik Rus heyeti tarafından ortak yürütülüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden Altıntaş'ın ailesinin de aralarında bulunduğu 8 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan Altıntaş'ın aynı evde kaldığı avukat Serkan Ö., 2 polisin sorgusu ise sürüyor.

Örgüt bağlantısı araştırılan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, telefon hattı incelemesinde 'Bylock' tespit edilemediği belirtilirken, telefonun şifresinin çözülmesi için çalışmalar sürüyor. Öte yandan çalışmalarını sürdüren Rus heyetin bugün Altıntaş'ın kıyafetlerini incelediği öğrenildi.


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