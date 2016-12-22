Samanyolu Haber /Dünya / Rus devlet ajansı Milli Savunma Bakanı Işık'la dalga geçti! /22 Aralık 2016 21:15

Rus devlet ajansı Milli Savunma Bakanı Işık'la dalga geçti!

Rus resmi haber ajansı Sputnik Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la dalga geçti. Rus ajansı Suriye'yle ilgili haberde "Bakan Işık Rusya'nın talebini Rusya'ya kabul ettirdi" başlığı attı.

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Rus devlet ajansı Milli Savunma Bakanı Işık'la dalga geçti!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'de Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin yaptığı konuşmada, "Türkiye, baştan beri Suriye'deki ılımlı muhalefetin kendi topraklarında zalim Esed'e karşı sürdürdüğü mücadeleyi meşru bir müdafaa olarak görmektedir. Bugün Rusya da ılımlı muhalefetle terör grupları arasına set çekmeyi, bunlar arasında ayrım yapmayı kesinlikle kabul etmiştir. Rusya'nın dahi kabul ettiği bir gerçeği halen kabul etmeyen bazı çevrelerin ısrarla ve inatla bu konuda adeta Esed'in sözcülüğüne soyunmuş olmaları da manidardır" ifadelerini kullandı. 

Rus devlet ajansı Sputnik o konuşmayı haberleştirdi.



Başlık olarak ise "Bakan Işık'tan TBMM'de şaşırtan Suriye açıklaması" attı.

Haber Rus devlet ajansının sosyal medya hesabından ise "Bakan Işık Rusya'nın talebini Rusya'ya kabul ettirdi"



Haberin devamı ise şöyle:

Fakat Bakan Işık'ın sözlerinin aksine Rusya bu yönde bir ayrım yapılmasını zaten çok uzun zamandır talep ediyordu. Moskova, aylardır "Ilımlı muhalifler ve teröristler ayrılsın" diye çağrı yapıyor. Örneğin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile Suriye konusunda 14 Eylül 2016'da yaptığı görüşmede "Ilımlı muhalifleri Nusra ve onun çizgisindeki örgütlerden başka kefeye koymalı" demişti. Lavrov, bu talebi defaatle dile getirmişti.



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