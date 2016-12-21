Suikastın arkasında EL NUSRA olduğunu Ankara'da kabul etti

Rus büyükelçiye yönelik suikasti El Nusra örgütü üstlendi. İddiaya göre eylemi El Nusra'nın yaptığını Moskova'ya bildiren ise Ankara yönetimi.







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada suikastin arkasında F... olduğunu açıklamıştı. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın arkasında kimlerin bulunduğu konusunda çıkarım yapmak için "acele etmeme" çağrısı yapmıştı.







18 kişilik bir ekip Rusya'dan geldi ve soruşturmayı Türk yetkililerden devr aldı. Bu gelişmenin ardından Ankara'dan sürpriz bir atak geldi . İddialara göre Ankara suikastın arkasındaki örgütün El Nusra olduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını Moskova'ya bildirdi .





DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MOSKOVA'YA BİLDİRDİ







Kremlin kaynaklarından edinbdiği bilgiye göre ise suikastin El Nusra örgütü tarafından işlendiğini dünkü Moskova zirvesi sırasında Türk Dışişleri hayaeti Moskova yönetimine bildirdi.Dışişlerinin ayrıca eylem için Mevlüt Mert Altıntaş'a yardım ettikleri gerekçesi ile 'ülkücü' kökenli iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini de Rusya yönetimi ile paylaştığı öğrenildi.









ABC Gazetesi