Samanyolu Haber /Gündem / El Nusra tetikçisi Altıntaş'ın yakınları serbest bırakıldı /22 Aralık 2016 12:11

El Nusra tetikçisi Altıntaş'ın yakınları serbest bırakıldı

Ankara’da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a silahlı saldırı düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş’ın gözaltına alınan yakınları serbest bırakıldı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov böyle vuruldu

Ankara’da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a silahlı saldırı düzenleyen, kendisi de çatışmada öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesi ile bağlantılarına yönelik İzmir ve Aydın’daki soruşturmaya devam edildi. Aydın Söke’de yapılan ilk operasyonda polis memurunun babası İsrafil A., annesi Hamidiye A., üvey kız kardeşi Seher A., dayısı Hüseyin F. ve eşi Sevinç F. ile diğer dayısı Hasan F. gözaltına alındı.

EMNİYETTEN SERBESTLER
Polis memurun babası İsrafil A., annesi Hamidiye A., üvey kız kardeşi Seher A. ile dayıları Hüseyin F., dayısının eşi Sevinç F. ve diğer dayısı Hasan F.’nin sorguları Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yaklaşık üç gün sürdü. Gece yarısı ifadeleri tamamlanan ve olaydan haberdar olmadıklarını söyleyen aile üyeleri, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ailenin gece yarısı emniyetten ayrıldığı öğrenildi. 

İzmir’de yürütülen bir başka soruşturmada Altıntaş'ın  Polis Meslek Yüksek Okulu’nda okuduğu yıllarda ilişkisinin olduğu iddia edilen 6 kişi gözaltına alınmıştı.  İzmir’deki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

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