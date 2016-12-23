IŞİD 2 Türk askerini yakarak infaz etti!





IŞİD, geçen yıl kaçırdığı Serter Taş ile asker olduğunu iddia ettiği Fethi Şahin ile geçen ay El Bab bölgesinde kaçırdığı Özel Kuvvetler mensubu Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ve Muhamed Duran Keskin'i şehit etti.

IŞİD'in yayınladığı videoda Serter Taş ve Fethi Şahin'in yakılarak öldürüldüğü görülürken, El Bab'da rehin alınan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Özel Kuvvetler mensubu Muhamed Duran'ı ise başlarına kuırşun sıkarak şehit etti.

Videoda El Bab bölgesinde kaçırdığı 2 askerin yakalanış görüntülerine de yer verilirken, ayrıca bir IŞİD militanı Türkçe konuşarak, Türkiye'deki militanlarının saldırılar yapmasını istiyor.

IŞİD 29 Kasım günü akşam saatlerinde Suriye'nin El Bab kentinin Ed Dana köyü yakınlarında Türk askerlerine saldırarak Özel Kuvvetler Üyesi Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhamed Duran Keskin'i kaçırmıştı. Asker Serter Taş ise 1 Eylül 2015 tarihinden beri IŞİD'in elinde tutuluyordu.