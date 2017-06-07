Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki koruma krizinde flaş gelişme.... /07 Haziran 2017 03:21

ABD'deki koruma krizinde flaş gelişme....

Bir araya gelmez denen Amerikan Kongresini birleştirmek Türkiye'ye nasip oldu.

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Erdoğan'ın korumalarının göstericilere saldırını kınayan , hesap çekilmesini isteyen yasa tasarısı 397 Evet oyuna karşılık 0 hayır oyu ile ABD Kongresi Genel kurulundan geçti.  Bu oylama uzun süredir aralarında ciddi çatışma olan Cumhuriyetçilerin ve Demokratların ittifak ettiği ilk oylama olarak tarihe geçti. 

2 hafta önce ABD Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesinden geçen ve Türkiye’yi kınayarak, özür talep eden önergenin ABD Kongresi  Genel Kurulunda oylandı . Oylama sonucu Türkiye için tam bir hüsran oldu... 
 Yasa tasarısı 397 Evet oyuna karşılık 0 hayır oyu ile ABD Kongresi Genel kurulundan geçti.

ABD Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesindeki tasarıda Washington’da Erdoğan’ın korumaları tarafından barışçıl protestoculara yapılan ‘şiddet’ kınanmış ve bu saldırıyı yapanların adalet önüne çıkarılması talebi yapılmıştı.

Önergeye imza atanlar içinde Kongre’nin ve ABD’nin en güçlü ve en tanınmş her iki partiden gelen Kongre üyeleri bulunuyordu. Kongre Dışilişkileri Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Ed Royce, aynı komitedeki kıdemli Demokrat Eliot Engel, Kongre’nin Cumhuriyetçi Çogunluk Grubu lideri Kevin McCarthy (Kongre’de Cumhuriyetçilerin en kıdemli 2. ismi, Meclis Başkanından sonra), Kongre’deki 2. en güçlü Demokrat parti lideri Steny Hoyer bu önergeyi imzaya açan dört etkili üye.

Yasa tasarısına ayrıca Kongre’nin Cumhuriyetçi Başkanı Paul Ryan da desteğini açıklamış ve Türkiye’den ‘tam bir özür’ beklenildiğinin altını çizmişti.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy’nin bugünkü programında yasa tasarısının ele alınacağı belirtiliyor:
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