Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki koruma şiddetine ABD Dışişleri Bakanı'ından sert tepki /22 Mayıs 2017 01:17

ABD'deki koruma şiddetine ABD Dışişleri Bakanı'ından sert tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında Washington'daki Büyükelçilik konutu önünde yaşanan koruma şiddetine ilişkin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan açıklama geldi.

ABD'deki koruma şiddetine ABD Dışişleri Bakanı'ından sert tepki

Tillerson, pazar sabahı Fox TV'ye bir röportaj verdi. Röportajda, Tillerson'a Sunucu Chris Wallace tarafından "Washington'da bu hafta çirkin bir hadise meydana geldi. Erdoğan, Büyükelçilik rezidansı önünde, güvenliği protestocuları döverken seyretti. Bununla ilgili bir şey yapacak mısınız?" sorusu yöneltildi.

Tillerson şöyle cevap verdi: "Türkiye Büyükelçisi'ni olayı konuşmak ve 'bu basitçe kabul edilemez' demek için Dışişleri Bakanlığı'na çağırdık. Devam eden bir soruşturma var. Soruşturmanın sonucunu bekleyip göreceğiz. Fakat Türk Büyükelçiliği'nde olanlara ilişkin üzüntümüzü dile getirdik"

Tillerson, Senatör John McCain'in, Türk Büyükelçi'nin ABD'den kovulması gerektiği sözlerini hatırlatan Sunucu Wallace'ye, "Herhangi bir karara varmadan soruşturmanın tamamlanmasını beklemeliyiz" şeklinde karşılık verdi.
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