Flaş! 'Türk korumalar tutuklanabilir'

Washington Polis Şefi: Gerekirse Türk Korumalar Hakkında Tutuklama Kararı Çıkabilir





Washington D.C. polis sözcüsü Dustin Stenbeck iki grubun kavgası sırasında tutuklananlardan birinin polis memuruna saldırmakla suçlandığını söyledi.





Washingtonhatti.com'un haberine göre ABD yetkililerinin Türkiye büyükelçiliğinin önündeki protestoculara saldıranların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları olduğunu doğruladığı kavgada protestocuların Türkiye’nin Suriye ve Irak politikalarını protesto etmek amacıyla toplandığı belirtildi. CNN’e konuşan protestoculardan biri, Flint Arthur, Erdoğan yanlısı grubu polisin barikatini ihlal etmekle suçladı.





Arizona senatörü John McCain twitter hesabından ”Burası Amerika. Burada işleri böyle yapmıyoruz. Bu tip haydutça davranışların özrü olamaz” diyerek tepki gösterdi.













Bir diğer Cumhuriyetçi Parti senatörü Ben Sasse de Twitter hesabında Erdoğan’a mesaj gönderdi. Sasse mesajında ”Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin konuşma özgürlüğü, din özgürlüğü, basın özgürlüğü ve protesto özgürlüğü üzerine kurulduğunu hatırlasa iyi olur” dedi.





D.C polisi yazılı bir açıklama yayınlayarak, iki tutuklama yaptığını doğruladı ve olaya karışan diğer kişiler hakkında da soruşturma başlatmak amacıyla Dış işleri Bakanlığı ve Gizli Polis Teşkilatı ile ortak çalışma yaptıklarını bildirdi.





DC Polis Şefliği, olayları ”barışçıl gösterilere şiddetle müdahale” olarak tanımladı ve bunun başkentin ve Amerikalıların değerlerine ihlal etmek olduğunu vurguladı.





Washington Emniyet Amiri ayrıca yerel saatle 1pm’de bir basın toplantısı yaparak, olayla ilgili soruları cevapladı. Polisin 2 kişiyi tutukladığını ama ABD Dışişleri Bakanlığının araya girmesi ile bu kişilerin serbest bırakıldığı açıklandı.







DC Polis şefi ayrıca dünkü kavgaya karışmanın zor olduğunu çünkü birçok kişinin ‘silahlı’ olduğunu söyledi. Silahlı kişilerin korumalar olduğu sanılıyor.





Polis şefi, olayla ilgili birçok video bulunduğunu ve bu videolarla ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi. Bu saldırganların Erdoğan’ın koruması olduğu ortaya çıkarsa bunlar hakkında tutuklama kararı çıkabileceğini belirtti.





Polis şefi, eğer bu saldırıyı yapanlar Türk korumalar, çalışanlar çıkarsa onları da tutuklayacak mısınız sorusuna karşılık bunun ”ellerindeki herşeyi yapmaktan geri durmayacaklarını” belirtti.













Türk Korumaları Tutuklayın Kampanyası





Öte yandan dün en çok twitlenen resimlerden biri olduğu anlaşılan Ceren Borazan isimli bir kişi twitter’de bir Türk korumasının boğazını sıktığı resim ile ”Türk korumaları tutuklayın” kampanyası başlattı.















