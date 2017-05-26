Samanyolu Haber /Gündem / New York Times, Washington’da protestoculara saldıran koruma ve sivilleri ‘tek tek’ inceledi /26 Mayıs 2017 13:54

New York Times, Washington’da protestoculara saldıran koruma ve sivilleri ‘tek tek’ inceledi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Washington’da protestoculara saldıran koruma ve sivilleri ‘tek tek’ inceledi

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında korumalarının da aralarında bulunduğu kişilerin protestoculara saldırmasının detaylı analizini yaptı. Erdoğan’ın korumalarının saldırılarından sonra ABD’den tepkiler yükselmişti.

New York Times, olayın video ve fotoğraflarını kare kare inceleyerek Erdoğan’ın hangi korumalarının protestoculara saldırdığını ve ne yaptığını analiz etti. Protestoculara saldıranlardan 10 kişinin resmi güvenlik olduğunun anlaşıldığını yazan gazete, “Siyah takım elbise giymişlerdi ve hepsinde kulaklık, rozet ve göğüslerinde kimlik kartları vardır. En az dördü silah taşıyordu. İkisinin protestoculara yönelerek kavgayı başlattığı görülüyor”ifadelerini kullandı.

‘Erdoğan’ın heyetinden dört kişi bir protestocuya saldırdı’

İki kişinin hareketlerini beş farklı kamera açısından incelediğini yazan gazete, bir kişide Türkiye ve ABD bayrağının yanı sıra cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğunu ve bunun da o kişilerin Erdoğan’ın heyetinde bulunanlar olduğu anlamına geldiğini belirtti. Bu iki kişinin yerdeki bir protestocuyu tekmelediği görülüyor. Başka bir yerde dört kişinin bir protestocuya saldırdığını kaydeden gazete, bir diğerinin de bir kadın protestocunun boğazını sıktığını yazdı.

‘Kimlikleri belirsiz’

Gazete, şu ifadeleri kullandı: “Bu kişilerin kimliği belirsiz. Ama şiddet görüntülerini filme çeken Türkiye’nin devlet ajansı Anadolu Ajansı, Erdoğan’ın korumalarının ve Türk polisinin de kavgaya karıştığını yazdı. Washington’daki Türkiye Büyükelçiliği’ndeki bir temsilci olayla ilgili yorum yapmayı reddetti.”

Protestoculara saldıranlardan üçünün haki renk pantolon, siyah tişört ve yeşil veya kahverengi gömlek giydiğini yazan gazete, üçünün aynı anda yerde yatan iki kadını tartakladığını ve yumrukladığını belirtti.

New York Times, kavganın durulduğu anda dört kişinin etrafta dolandığını ve birinin Washington polisiyle tartıştığını dile getirirken, daha sonra bu gruptan üç kişinin en az üç protestocuya saldırdığını belirtti.

Saldırının sivilleri: Kavga benimle başladı

Gazete, kavga sırasında Erdoğan destekçilerinin de orada olduğunu ve silahsız olduklarının görüldüğünü kaydederken, “Ama kavgada merkezi bir rol oynadılar. Bunlardan ikisi, Alpkenan Dereci ve Sinan Narin, kavgaya en başından beri katıldılar. Sokakta karşılaştıkları protestocuları ittiler ve yumrukladılar” dedi.

Sarı tişört giyen Dereci’nin bir protestocuyu sürekli yumrukladığını ancak daha sonra başına megafonla vurulması sonucu yaralandığını ifade eden gazete  şu ifadeleri kullandı: “Virginia’da mülk sahibi olan Narin protestocuların tişörtünü yırttığını ve kendisine şişe fırlattıklarını söyledi. Narin, Facebook’ta ‘Kavga benimle başladı’ diye yazdı.”

Kavganın büyümesinin ardından Narin’in Erdoğan’ın korumalarını takip ederek protestocuları tekmelediğini yazan gazete, kuzeni Ahmet C. Dereci’yle beraber Washington’a gelen Alpkenan Dereci’nin de protestoculara yumruk ve tekmeyle saldırdığını belirtti.

Videoda görülen Eyüp Yıldırım’ın yerde yatan protestocu bir kadını defaatle tekmelediğini yazan gazete, “Yıldırım, Alpkenan Dereci ve Ahmet C. Dereci yorum yapma talebimizi reddetti”dedi.
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