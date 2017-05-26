ABD Temsilciler Meclisi koruma şiddetini kınadı

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarının Washington’daki Büyükelçilik Konutu önünde protestoya müdahalesini kınayan karar tasarısını kabul etti.





Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce, Cumhuriyetçi Parti Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy ile Demokrat Partili Üye Whip Steny Hoyer tarafından hazırlanan tasarı Dış İlişkiler Komisyonu’nda görüşüldükten sonra onaylandı.





Oturumda konuşan kongre üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve korumalarına yönelik sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında, Washington Büyükelçiliği önünde yaşanan olayların hesabının Türk hükümetinden sorulması gerektiği savunan konuşmalarda, saldırıya karışan korumaların bir an önce adalet önüne çıkarılması, ABD’de bulunanların sınır dışı edilmeleri, dışarıda olanların da gelecekte ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrısında bulunuldu.





DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ





Dışişleri Bakanlığı karara tepki gösterdi.

