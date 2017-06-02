Cumhurbaşkanlığı korumalarının müdahalesi pahalıya mal olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında korumaların Türkiye Büyükelçiliği önündeki protestocuları darp etmesinin ardından, Washington ile Ankara arasında gerçekleştirilmesi planlanan silah satışının tehlikeye düştüğü iddia edildi.





Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye 1.2 milyon dolarlık yarı otomatik tabanca satışıyla ilgili olarak Kongre’yi bilgilendirdiğini yazan New York Times’dan Nicholas Fandos, korumaların eylemcilere yönelik sert fiziki müdahaleleri sonrasında oluşan kamuoyu tepkisi ve bakanlık tarafından sürdürülen incelemelerin ardından satışa dair soru işaretleri olduğunu aktardı.





"Korumaların müdahalesi, Dışişleri Bakanlığı’nı çok zor bir duruma soktu"





Bakanlığın anlaşmayı askıya almak istediğine dair Kongre’ye herhangi bir bilgilendirme yapmadığını kaydeden Fandos, başkentteki üst düzey birçok siyasetçinin ise olası bir işbirliğine karşı çıkmayı planladığını savundu. Fandos’un kaleme aldığı haberde şu ifadelere yer verildi:









“Saldırı, jeopolitik çıkarları ülkenin içinden gelen kaygıları işbirliği içinde cevap vererek dengeleyen Dışişleri Bakanlığı’nı çok zor bir durumun içine soktu. Amerikalı siyasetçiler korumaların sorumlu tutulmasını talep etti, NATO müttefiki ve İslam Devleti’yle mücadelede aktif bir ortak olan Türkiye ise korumaların yaşananlardaki rolünü tamamen reddetti. Çeşitli videolar, çoğu ceketlerinin altında tabanca taşıyan korumaların protestocuları dövdüğünü gösterdi.”





Dışişleri Bakanlığı belgeleri, New Hampshire merkezli silah üreticisi Sig Sauer’in Türkiye hükümetinin kontrolündeki bir aracıya 1600 tane yarı otomatik tabanca satmaya hazırlandığını gösterirken; son alıcının ise cumhurbaşkanını korumakla görevli kurum olacağı kaydedildi. Bakanlık, Sig Sauer yetkilileri ve Washington’daki Türkiye Büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.





Neler yaşanmıştı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Mayıs’taki Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği önünde bir araya gelen protestoculara korumaların sert müdahalesi olmuştu. Erdoğan’la tanışmak için olay yerinde olduklarını savunan sivillerin de karıştığı olaylarda protestocular, fiziki şiddete maruz kalmıştı. ABD basının geniş yer ayırdığı olayların ardından ABD Kongresi, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Washington belediyesi korumaların gerçekleştirdiği müdahaleyi kınamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise ABD Kongresi’nin aldığı kınama kararının ‘gerçekleri çarpıttığını ve yanlı olduğunu’ savunarak, “Söz konusu tasarıyı reddediyoruz" açıklamasında bulunmuştu



