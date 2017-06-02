Koruma krizi pahalıya mal olabilir

'Koruma krizi silah satışını engelleyebilir'





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarının Washington’da karıştığı kavga nedeniyle, ABD’yle Türkiye arasında yapılacak silah anlaşmalarından birinin engellenebileceği öne sürüldü. New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı için alınacak 1.2 milyon değerindeki yarı otomatik silahların satışının önlenmesi konusunda Kongre üyelerinin Washington’a baskı yaptığını yazdı. Habere göre, bir senatör satışına izin verilmemesi için Amerikan Dışişleri’ne mektup yazdı.





‘BİR GÜN ÖNCE BİLGİ VERİLMİŞTİ’





Amerikan yasalarına göre, Dışişleri Bakanlığı’nın her tür silah ihracatına onay vermesi gerekiyor. Bakanlık, maliyeti belli bir miktarı aşan silah satışları konusunda da Temsilciler Meclisi ile Senato’nun dış ilişkiler komitelerini bilgilendirmek zorunda. New York Times, Türkiye’ye yönelik satış için de bu sürecin izlendiğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’yi 15 Mayıs’ta, yani Erdoğan’ın korumalarının kavgasından sadece bir gün önce, satış lisansı verme kararı konusunda bilgilendirdiğini yazdı.





‘MKEK ALACAKTI’





Habere göre, izin verilecek satış, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) Amerikan silah şirketi Sig Sauer’den 1.2 milyon dolar değerinde yaklaşık 1600 tane yarı otomatik tabanca almasını içeriyordu. Haberde bu silahların MKEK aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’ne satılacağı öne sürüldü.





Ancak New York Times haberinde, kavga sonrası anlaşmanın zora girdiğini iddia etti. Haberde şu ifadeler kullanıldı:





“[Bu bildirimden] iki hafta sonra, Amerikalı Kongre üyeleri arasında söz konusu kavgaya dair öfke artarken ve Dışişleri Bakanlığı’nın bazı korumalara resmi suçlama yöneltilmesine yol açacak soruşturması sürerken, silah satışının geleceği muğlak. Dışişleri Bakanlığı Kongre’ye satış lisansını vermemek gibi bir niyeti olduğuna dair bir beyanda bulunmamış olsa da, önde gelen Kongre üyelerinin satışı yavaşlatacak, hatta engelleyecek türden bir direnciyle karşı karşıya.”





‘SENATÖR CARDIN İTİRAZ ETTİ’





Haberde, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli üyesi Demokrat Senatör Ben Cardin’in Dışişleri Bakanlığı’na satış konusunda endişe beyan eden bir mektup yazdığı belirtildi. NYT, Amerikan Dışişleri’nin bu mektuba yanıt vermediği ancak bu süreçte beyan edilen kaygıların genelde bakanlık tarafından ciddiye alındığını yazdı.





Haberde, “Cardin’in kıdemi ve korumaların saldırısının Capitol Hill’de çektiği ilgi göz önünde bulundurulduğunda, bu itiraz lisans verme sürecini yavaşlatabilir. Hatta Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre üyeleriyle potansiyel olarak yaralayıcı bir kavgaya girmek yerine satışı engellemesine bile yol açabilir” iddiası yer aldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma krizinden hemen önce ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmede, ABD’nin Türkiye’yle silah anlaşmalarını hızlandıracağı kararı açıklanmıştı.