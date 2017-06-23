Yeni KHK yayınlandı, Yine tartışılacak kararlar var...

22 Haziran 2017 Perşembe günü geç saatlerde yayımlanan mükerrer sayılı Resmi Gazetede yeni bir KHK yürürlüğe girdi.

Bu KHK ile kimse işinden atılmadı. Ancak daha önce çıkarılan KHK’lerle sorgusuz ve yargısız cezalandırılanlara, ceza gibi yeni düzenlemeler öngörüldü.









İşte 691 sayılı KHK ile öngörülen ceza gibi düzenlemeler:





TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLARAK SUÇLANANLAR ASKERE ALINACAK





692 sayılı KHK ile 1111 sayılı Askerlik Yasasına Ek 10.madde eklendi.





Maddede, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil bu Kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınırlar” kuralı yer alıyor.





1111 sayılı Yasaya göre öğrencilerin, yurt içinde ve dışında staj, yüksek lisans, ihtisas ve doktora yapanların, askerlikleri erteleniyor. Bu durumda olup da OHAL kararnameleriyle terör örgütü üyeliği ile suçlananların maddede yazılı “bu kanunda yazılı geçerli mazereti” ortadan kalktığı için askere alınmaları gerekiyor.





ARABULUCULUK YAPAMAYACAKLAR





2012 yılında yürürlüğe giren 6395 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” Yasası, hukuk uyuşmazlıklarının Adalet Bakanlığınca arabulucular siciline işlenmiş olan kişilerce çözümlenmesinin kurallarını düzenlemektedir.





Anılan yasanın 20. maddesinde sicile işlenebilmenin koşulları sıralanmıştır. Bugün yürürlüğe giren 691 sayılı KHK’nin 9. maddesi ile bu koşullara “Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak” koşulu eklendiği için, adları sicilden silinecek ve arabuluculuk yapamayacaklar.





SORUŞTURMA VE YARGILAMADA TEDBİR SÜRESİ İKİ YILA ÇIKARILDI





15 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 sayılı KHK ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının 20/A maddesinde, terörle mücadele kapsamına giren eylemleri nedeniyle soruşturulan ya da yargılanan şüpheli ya da sanıkların alacakları ile taşınır ve taşınmazlarına, yol açtıkları zararların tazmininin sağlanabilmesi amacıyla, bir yıl süreli tedbir konulabileceği öngörülmüştü. Bu KHK 9 Kasım 2016 tarihinde 6757 sayılı yasa ile kabul edilmişti.





691 sayılı KHK ile bir yıllık süre iki yıla çıkarıldığı için bir yıl daha bu haklarından yoksun kalacaklar.





TMSF’YE DEVREDİLEN ŞİRKETLERİN DENETÇİSİNİ BAKAN SEÇECEK





691 sayılı KHK’nin 8. maddesiyle getirilen kurala göre kayyumlık için TMSF’ye devredilen şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına değin denetçi seçilememişse, TMSF’nin ilişkili olduğu Bakan seçecek. Bakan isterse bu yetkisini fon kuruluna devredilebilecek.





OHAL kararnameleriyle kayyuma/TMSF’yee devredilen şirketlerin çoğu bugün artık şirket gibi faaliyet gösteremiyor. Ortaklarınınsa, denetçi seçmeye ve genel kurullarında yönetimi sorgulayacak mecali, yeteneği kalmadı.





Bu kural, TMSF’ye devredilmiş olan şirketlerin bütün ortaklarının suçlu sayılıp, denetiminden bile uzaklaştırılması anlamına geliyor.