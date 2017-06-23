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Eski AKP Milletvekili tutuklandı
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Eski AKP Milletvekili tutuklandı
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23 Haziran 2017 03:44
Eski AKP Milletvekili tutuklandı
Eski AKP Yalova Milletvekili Şükrü Önder çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alınmıştı. Eski milletvekili ve emniyet müdürü Şükrü Önder çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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