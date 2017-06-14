Çıkartılan KHK ile 1 Temmuz'da 75 bin öğretmen işsiz kalacak

9 Şubat'ta çıkartılan 687 sayılı KHK'yla 1 Temmuz itibari ile Etüt Eğitim Merkezlerinin kapatılmasına karar verildi. Etüt Merkezleri Birliği Derneği Başkanı Mehmet Maşuk Şahin, Etüt Eğitim Merkezlerinin kapatılması halinde bu kurumlarda eğitim gören yaklaşık 550 bin öğrencinin,75 bin çalışanın ve 2 bin 6 kurumun mağdur olacağını belirterek, öğrenci velilerinin ve Etüt Eğitim Merkezleri çalışanlarının bu durumdan endişe duyduklarını kaydetti.

9 Şubat'ta ki KHK ile dönüşüm için istenen bazı kurumların bulunduğunu kaydeden Şahin, "Bu kurumlar, sürücü kursu, rehabilitasyon merkezi, uzaktan eğitim ve lise kursları gibi kurumlar. Etüt merkezinde çalışan öğretmenler ilkokul ve ortaokul öğretmenleri. Bu kategoriye baktığımız zaman, dönüşebileceğimiz alanlardan hiç birisi bizim için uygun ve mantıklı değil. Rehabilitasyon gibi uzmanlık gerektiren bir alana yönelmemiz ne kadar doğru olabilir ki. Bu nedenle dönüşüm için istenen alanlara yönelmemiz eğitim açısından çok önemli sıkıntılara sebep olacaktır" dedi.

ÇALIŞAN ANNE-BABALAR DA MAĞDUR OLACAK

Etüt merkezleri kapatılması halinde çok ciddi mağduriyetlerin söz konusu olacağını ifade eden Şahin, "Veli açısından bir mağduriyet olacak. Çalışan anne babaların çocuklarını gönderebilecekleri bir yer olmayacaktır. Etüt merkezlerinden faydalanan öğrenciler daha çok bire bir ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilerdir. Bu öğrenciler bu gibi kurumlarda hizmet alamayacaklardır" diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM OKULLARINI TAMAMLAYICI ÖZELLİKTE

Etüt merkezlerinin sanki sınavlara hazırlık, TEOG hazırlık eğitim merkezleri gibi gözüktüğünü fakat öyle olmadığını söyleyen Şahin,"1inci sınıftan 7inci sınıfa kadar öğrencilerimiz daha yoğunlukta, bu öğrenciler kurumlara geldiği zaman, ödevlerini yaparlar. Kalan vakitlerde, sportif, sanatsal, kültürel faaliyetlerde bulunurlar. Milli eğitim okullarını tamamlayıcı bir yer olarak görülebilir. Asla Milli Eğitim okullarına alternatif yerler değildir" dedi.

75 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Çalışanları açısından çok ciddi sıkıntı olacağını ifade eden Şahin, "Özellikle Etüt Eğitim Merkezlerinde atanmayan öğretmenlerin çoğunlukta bulunduğu ve bayan istihdamın bulunduğu kurumlardır. Şu sürece baktığımız zaman, 75 bin kişi işten çıkarılacaktır. İstihdamın bu kadar önemli olduğu bir dönemde, bu kadar kişinin işsiz kalması, bizi gerçekten derinden üzmektedir. Etüt Eğitim Merkezlerini kapatılırsa, 1 Temmuz itibariyle maalesef bu öğrencilerimiz kaçak kurumlara yönelecekler. Şu dönemde resmi olan Etüt Eğitim Merkezleri hiçbir şekilde kayıt almaz iken, kulağımıza gelen bilgiler, kaçak kurumların kayıt alabildiğidir. Güvenli, rahat ve profesyonel bir eğitim hizmeti yerine milli eğitim denetimi olmayan kaçak ve merdiven altı kurumlar hem çocuklarımıza hemde eğitim sistemimize zarar verecektir. Bu da devlet için oldukça sıkıntılara sebep olacaktır" sözlerine yer verdi.

2 YIL SÜRE İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanından ve Milli Eğitim Bakanına seslenen Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'OHAL'den dolayı mağdur olan varsa mutlaka beni görsün, OHAL'den dolayı asla kurumların mağdur olmasına fırsat vermeyeceğiz' dedi. Biz de şunu söylüyoruz, OHAL süreci içerisinde, gerçekten ne için kapatıldığımızı hiç bilmiyoruz. Bu süreç içerisinde, 2006 Etüt Eğitim Merkezleri, 75 bin çalışan adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu kadar işlevsel olan Etüt Eğitim Merkezlerinin kapatılmamasını rica ediyoruz. Şayet Etüt Eğitim Merkezleri kapatılacaksa en azından 2(iki) yıl süre istiyoruz. Okula dönüşebilmemiz için en iki yıl süreye ihtiyacımız var" diye konuştu.