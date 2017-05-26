Samanyolu Haber /Gündem / KHK ile ilk vatandaşlıktan çıkarma kararı verildi /26 Mayıs 2017 12:12

KHK ile ilk vatandaşlıktan çıkarma kararı verildi

Adana’da bir mahkeme Fethullah Gülen hakkında ilk kez vatandaşlıktan çıkarılması yönünde bir karar aldı.

SHABER3.COM

Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi iş adamlarının yargılandığı bir davada ara bir karar verdi. Mahkeme kararında  aldı.  Mahkeme ara kararında Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vatandaşlıktan çıkartılması yönünde karar aldı. 

Mahkeme kararına  OHAL 'de çıkartılan KHK'yı gerekçe gösterdi. Kararnamede, hakkında soruşturma veya kovuşturma olmasına rağmen yabancı ülkede olan ve ulaşılamayan vatandaşlar için bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı’na başvurulacağı belirtiliyordu.  Mahkeme Gülen’in vatandaşlıktan çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazdı. 

Türkiye’de ilk olarak 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu yönde bir karar aldığı öğrenildi.
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