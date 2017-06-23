Samanyolu Haber /Gündem / 'Adalet Çadırı'na ,Masa ve sandalyesine yasaklama /23 Haziran 2017 03:52

'Adalet Çadırı'na ,Masa ve sandalyesine yasaklama

CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından kurulan "Adalet Çadırı"nı OHAL gerekçesiyle kaldıran Antalya Valiliği, şimdi de masa ve sandalyeleri yasakladı.

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Antalya İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü"ne 20 Haziran akşamı kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı çadır kurarak destek verdi.

Ancak CHP'nin "adalet çadırı" Antalya Valiliğince OHAL gerekçe gösterilerek kaldırıldı.

Valilik kararının ardından CHP İl Gençlik Kolları tarafından bu kez park içerisine minyatür bir çadır kuruldu. Çadırın her iki tarafına "adalet" yazılı dövizler asan CHP'liler, saat 23.00'e kadar nöbet tuttu. 

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Başkanı Erdem, “OHAL nedeniyle Antalya Valiliğinin talebidir. CHP olarak mağdur olmamıza rağmen talebi kabul ettik. Adaletin olmadığı yerde çadır da olmayacaktır. Sembolik de olsa mini çadırımızı buraya koyduk. Adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

MASA VE SANDALYE YASAĞI

CHP'liler "Adalet Yürüyüşü"ne desteklerini 21 Haziran'da da sürdürdüler. Partilileri minyatür çadırın yanına yerleştirdikleri sandalye ve masalarda oturarak nöbet tuttu. Akşam saatlerinde parka gelen CHP'liler, yeni bir OHAL kararıyla karşı karşıya kaldı.

Nöbet tutmak için gelenler, Muratpaşa Belediyesi'nin temin ettiği plastik masa ve sandalyelerin yerinde olmadığını gördü. Bu sırada Antalya Emniyet Müdürlüğünden bir görevli, sandalye ve masaların OHAL gerekçesiyle kaldırıldığını bildirdi. Karara tepki gösteren partililer parktaki ağaçların altına serdikleri halı ve kilimlere oturarak nöbete devam etti.
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