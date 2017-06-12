AİHM KHK'larla ilgili politik karar verdi

AİHM'den yapılan açıklamada "OHAL İnceleme Komisyonu'na başvurun" ifadesine yer verildi.

Mahkeme bu kararı 1 Eylül 2016'da çıkarılan KHK ile işine son verilen Erzurum 1071 Malazgirt İlkokulu öğretmeni Gökhan Köksal tarafından yapılan dava başvurusunu inceleyerek aldı.

Köksal, işine son verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma, özel yaşama saygı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, mahkemeler önünde etkin başvuru ve ayrımcılığın yasaklanmasıyla ilgili maddelerine aykırı olduğunu savunuyordu.

AİHM'nin Köksal kararı, "öncü karar" olma özelliğine sahip. Mahkeme gündemindeki yaklaşık 20 bin benzer başvuru için emsal teşkil ediyor.

AİHM'nin önümüzdeki günlerde tüm bu başvuruculara benzer bir karar göndermesi bekleniyor. Bir diğer deyişle, bu kararla AİHM gündeminde Türkiye'ye karşı başvurularda önümüzdeki günlerden itibaren binlerce dava başvurusu birden düşecek.



7 KİŞİLİK GÖSTERMELİK KOMİSYON 200 BİN BAŞVURUYA NASIL BAKACAK?



Ocak ayında çıkarılan KHK ile hukuksuz memuriyetten çıkarmalarla ilgili 'bir ay içerisinde' bir OHAL itiraz komisyonu kurulması karara bağlanmış, Mayıs'ta ancak kurulabilen komisyonun Temmuz'da ilk başvuruları alacağı belirtilmişti. 7 kişiden oluşan komisyonun 200 bine yakın başvuruyu incelemesi imkansız görülürken AİHM'nin verdiği kararın tamamen politik olduğu değerlendiriliyor.



NE YAPMALI?

KHK komisyonuna işaret eden ve iç hukukun tüketilmediğini iddia ederek davalara bakmayı şu aşamada reddeden AİHM, mağduriyet sürecini uzatacak. Öncelikle komisyona başvuruyla birlikte işe iade davaları düşecek ve dosyalar sevk edilecek. Komisyon olumlu karar vermezse kararlara yapılacak itirazlar mahkeme yoluyla olacak ve muhatap komisyon değil, en son çalışılan kurum olacak. Kurumun karar verici olmadığını iddia etmesiyle de dosyaların yetkisizlik tartışmaları eşliğinde mahkemeler arasında gidip geleceği endişesi oluşacak. Ancak, her halukarda memuriyetten ihraç edilmiş ya da KHK zulmüne uğramış kişilerin OHAL komisyonlarına mutlaka müracaat etmeleri gerekiyor. İleriki hukuki süreçlerde bu başvurunun da yapılmış olması hem dava bütünlüğü hem de iç hukukun gereklerinin eksiksiz yerine getirildiği argümanı açısından şart.