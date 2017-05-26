Tutkunum ben üç aylara

ÜÇ AYLARI SEVİYORUM, YOLLARINI GÖZLÜYORUM.
RECEP AYI BAŞLIYORUM, ŞABAN’LA YOL ALIYORUM.
RAMAZAN’A VARIYORUM, BAYRAM’LA PÂKLANIYORUM.
BEN AFFIMI DİLİYORUM, RAHMETİNİ UMUYORUM.
REGAİB’TEN GİRİYORUM, TÂ KADİR’DEN ÇIKIYORUM.
MİRAÇTA YÜKSELİYORUM, BERÂT ALIP DÖNÜYORUM.
SAHURLARI ÖZLÜYORUM, İFTARLARI BEKLİYORUM.
TERAVİH'LE COŞUYORUM, ARINMAYI DİLİYORUM.
HİÇ DURMADAN YÜRÜYORUM, İŞTİYAKLA UÇUYORUM.
KÂİNATI OKUYORUM, BİR DE KUR’AN’LAŞIYORUM.
FAKİRLERİ SORUYORUM, YARDIMINA KOŞUYORUM.
YETİMLERİ OKŞUYORUM, MERHAMETE VARIYORUM.
ÇOK İSTIĞFAR EDİYORUM, AZÂBINDAN KORKUYORUM.
İTİKÂFA DURUYORUM, DÜNYADAN VAZGEÇİYORUM.
ÖLÜYE AF DİLİYORUM, DİRİYİ YÂD EDİYORUM.
DOSTLARI UNUTMUYORUM, VEFAYI HEP KOLLUYORUM.
DERTLERİMİ SEVİYORUM, DERMÂNI DA ARIYORUM.
BİR FEREÇ VERİR DİYORUM, RAHMÂN’A YALVARIYORUM.
GECE-GÜNDÜZ GİDİYORUM, ÖMÜRDEN DE HARCIYORUM.
GELECEK YIL OLUR MUYUM, BEN ONU HİÇ BİLMİYORUM.
BÂRÂN 2017- ÜÇ AYLAR 1438