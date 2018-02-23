Hicrette iki yıl

ORTA VE UZAKDOĞU, AVRUPA’DA GURBETTE.
ŞARKTAN TÂ GARBE VARDIM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
GÖK KUBBENİN ALTINDA, MEHCÛRLARLA BİRLİKTE.
VATANDAN CÜDÂ DÜŞTÜM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
HÜR DOĞDUM BEN ANAMDAN, KALAMAM ESARETTE!
KÖLE OLMAM KİMSEYE, İKİ YILDIR HİCRETTE.
KADERİN KANUNLARI, KUSURSUZ İŞLEMEKTE.
KAZAYI YAŞIYORUM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
HİZMETTE DİK DURANLAR, HEP EZİYET ÇEKMEKTE.
ÇOĞUNA ŞAHİT OLDUM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
NE CİVANLAR İÇERDE, HAPİSTE BEKLEMEKTE.
RUHUM ONLARLA MAHPUS, İKİ YILDIR HİCRETTE.
ANALARLA EVLATLAR, HER GÜN İÇ GEÇİRMEKTE
VİCDANIM SIZLAMAKTA, İKİ YILDIR HİCRETTE.
MAHKEMELER HUKUKSUZ, ADALET TÜKENMEKTE.
HAKİM, SAVCI GÖRMEDİM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
BU DEVRAN BÖYLE GİTMEZ, ÇÖKECEK NİHAYETTE.
SABIR TAŞI OLMUŞUM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
BU NASIL ZULÜM BÖYLE, VAR MI İSLAMİYETTE.
BEN MAZLUM VE MAĞDURUM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
BİLEREK KARINCAYA, AYAK BASMAM ELBETTE.
TERÖRİST OLMUŞUM BEN, İKİ YILDIR HİCRETTE.
İKİ MÜEBBET YETMEZ, BİR ÜÇÜNCÜSÜ CELPTE.
HER AN ARANMAKTAYIM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
HESABI VERECEĞİM, ALLAH’A AHİRETTE.
GAYRİYİ DÜŞÜNMEDİM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
CEBR-İ LÜTFÎ DE OLSA, VARIM BEN BU HİZMETTE.
SADAKATİM TEST OLDU, İKİ YILDIR HİCRETTE.
GARANTİM OLMASA DA, UMUDUM HEP RAHMETTE.
TEK BAŞIMA DEĞİLİM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
DÂVÂ ADAMI OLUP, ÇEKMEYEN VAR MI İLKTE.
SIRADAN BİR NEFERİM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
MUHACİR UNVANIYLA, ÖLEBİLSEM GURBETTE.
BENİ ALLAH YAŞATTI, İKİ YILDIR HİCRETTE.
BUGÜNE KADAR GELDİM, KALMADIM TEREDDÜTTE.
İNAYET ETTİ RABBİM, İKİ YILDIR HİCRETTE.
BÂRÂN