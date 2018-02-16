Bir demet yüksek değer

MERHAMET,
NE LATÎF BİR KELİME, ALLAH’TAN BİR EMANET.
BÜTÜN KALB-İ SELİME, LUTFEDİLMİŞ MERHAMET.
ŞEFKAT,
BAŞKALARINDA MECAZ, ANALARDA HAKİKAT.
SABIR OLMADAN OLMAZ, KARŞILIKSIZDIR ŞEFKAT.
SADAKAT,
ZAMANA MEYDAN OKUR, ONDA EKSİLMEZ TÂKAT
BÜTÜN HAYATI KORUR, MÜMİNDEKİ SADAKAT.
METANET,
DİKLENMEDEN DİK DURMAK, DOST YAPSA DA İHANET.
YIKILMADAN DAYANMAK, İŞTE GERÇEK METANET.
UHUVVET,
İNSANLIKTA EN ÜSTÜN, RUHLARDAKİ MUHABBET.
KARDEŞ KARDEŞE DÜŞKÜN, MABEYNİNDE UHUVVET.
NEZAHET,
ZİRVELEŞEN İNCELİK, NARİNLEŞEN HAREKET.
CANA VERİR ZİNDELİK, ENGİN DUYGU NEZAHET.
SAADET,
HEM DÜNYA HEM UKBADA, İNSAN İÇİN BİR LEZZET.
OLMAZSA HAYAT HURDA, VARSA YOKSA SAADET.
LETAFET,
YÜKSEK AHLÂK BURCUNA, ULAŞSA BEŞERİYET.
VARIR NEBİ YOLUNA, SON DURAKTA LETAFET.
MA’RİFET,
SEVMEK BİLMEKLE KAİM, İLİM VERİR CESARET.
PETEKLER BALLA DAİM, MUHABBET VE MA’RİFET.
MELÂMET,
KİMLER NE DERSE DESİN, DÂVÂDA İSTİKAMET.
VERECEKSE HAK VERSİN, YOLUN ADI MELÂMET.
SAMİMİYET,
ALLAH RAZIYSA EĞER, KULLAR EDERLER HİZMET.
İHLASSIZ OLMAZ MEĞER, MUTLAKA SAMİMİYET.
MAHVİYET,
KUL KENDİNİ SIFIRLAR, BARINMAZ ENANİYET.
ARŞA YÜKSELİR BAŞLAR, NİYETLERDE MAHVİYET.
KURBİYET,
UZAKLAR YAKIN OLUR, KALPTE YOKSA BU’DİYET.
BAŞLAR HEP YERE KONUR, HEDEF İSE KURBİYET.
KIRAAT,
İKİ KİTABI OKUR, HEM KUR’AN HEM KÂİNAT.
KALP VE KAFA BİR OLUR, VARSA GERÇEK KIRAAT.
NEDAMET,
İNSANIN ÂDEM VASFI, GÜNAHLA MUAŞERET.
KULLAR HAK EDER AFFI, GÖSTERİRSE NEDÂMET.
İFFET,
İMANLA GELEN BİR NUR, HAYA DUYGUSU ELBET.
KADIN VE ERKEK BULUR, VİCDANLARINDA İFFET.
MUHABBET,
VARLIĞIN MAYASINA, SEVGİ VERİR ULVİYET.
HABİB’İN DUASINA, ŞEREF KATAR MUHABBET.
HACALET,
GÜNAHLAR KARŞISINDA, BİR KEZ SUÇLULUK HİSSET.
BEN ‘UTANIYORUM DA, DUYMAKTAYIM HACALET’.
ŞECAAT,
KALPLERDE KORKUSUZLUK, İMANA MÜRACAAT.
UKBADADIR SONSUZLUK, DÜNYADA DA ŞECAAT.
ŞEHADET,
DEĞERLERİ YAŞATMAK, ŞEHİTLER İÇİN ZİNET.
BURDA KEFENSİZ YATMAK, ÖLÜMSÜZLÜK ŞEHADET.
SEHAVET,
ÎSAR RUHU SON DURAK, VERMEDE VAR HALÂVET.
OLANLARI PAYLAŞMAK, GEREKTİRİR SEHAVET.
EMANET,
RUH VE BEDEN BİRLİKTE, HAYAT İÇİN ÜNSİYET.
MAHŞERDE SIRA İLKTE, SORULACAK EMANET.
BÂRÂN