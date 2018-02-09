Ey kimsesizlerin kimsesi!

SEN’DEN BAŞKA KİMSEMİZ, YOK ZATEN BU ALEMDE.
KİMSESİZ KULLARINI, BIRAKMA YÂD ELLERDE.
YALNIZLIK SANA MAHSUS, TÂ EZELDEN EBEDE.
BİZ SEN’SİZ YAPAMAYIZ, ARAYA KOYMA PERDE.
BUNCA MAZLUM VE MAĞDUR, YATIYOR HAPİSLERDE.
SEN’DEN BAŞKA KİM KORUR, ONLARI O YERLERDE.
KUŞ KALBİ GİBİ ÜRKEK KALMIŞ GAYBUBETLERDE.
YAŞANIR MI KİMSESİZ, IPISSIZ UZLETLERDE.
ÖLÜMÜ GÖZE ALMAK, GEREKİR HİCRETLERDE.
MUHACİR UNVANIYLA, DİRİLMEK VAR MAHŞERDE.
SEN TUTMAZSAN BİZ YOKUZ, HEPİMİZ SANA BENDE.
‘OL’ DEDİN DE VAR OLDUK, HÂLIK SIFATI SEN’DE.
SANA VARMAYAN YOLLAR, ÇIKMAZ SOKAK BU YERDE.
BİR KALPTE SEN YOK İSEN, KAPKARANLIK İÇİNDE.
UMDUĞUMUZ GENİŞLİK, VAR SEN’İN RAHMETİNDE.
SANA DAYANAN KULLAR, ANCAK KALIRLAR ZİNDE.
ZÂHİR VE BÂTINIMIZ, AYÂNDIR HEP NEZDİNDE.
HUZURUNA KİMSESİZ GELDİK, HER SEFERİNDE.
KİMSESİZ KULLARINI, BIRAKMAZSIN DERTLERDE.
VARLIĞINI HAYKIRMAK, SANCIDIR İÇİMİZDE.
YARDIMLARIN YETİŞSİN İMDADA GURBETLERDE.
BİZİ MUHTAÇ EYLEME, NE MERDE NE NÂMERDE.
GARİPLERE MÜJDE VAR, HAZRET-İ PEYGAMBER’DE.
GURBET KURBİYET OLUR, BİLHASSA SEHERLERDE.
KULUN ACZİYET HİSSİ, KAPILAR AÇAR FERD’E.
LUTFEYLE NUSRETİNİ, MUHACİR BEKLEMEDE.
HASRETİMİZ BİTECEK, RÜ’YET-İ CEMAL’İNDE.
SEVİNSİN, KİMSESİZLER, BURDA VE ÖTELERDE.
BÂRÂN