Kardeşlik destanımız

ÂDEM NEBİ BABAMIZ, BİZ ONUN SULBÜNDENİZ.
HAVVA’DIR VALİDEMİZ, SÜTÜ ONDAN EMMİŞİZ.
İNSANİYET-İ KÜBRA, İSLÂMLA BESLENMİŞİZ.
RUH VE BEDEN BİRLİKTE, MÜKEMMELE ERMİŞİZ.
NEBİYE EVLAT OLMAK, BUNDAN ŞEREFLENMİŞİZ.
ALEM-İ ERVAHTA BİZ, ZATEN BERABERMİŞİZ.
YEDİ MİLYARLIK DÜNYA, İNSANLIKTA KARDEŞİZ.
RENKLER FARKLI OLSA DA, ETTEN KEMİKTENMİŞİZ.
HER BİRİMİZ BİR ÂLEM, SANAT ŞAHESERİYİZ.
ORTAK PAYDA İNSANLIK, ÂDEM’İN İZİNDEYİZ.
YOK İKİNCİ BİR VARLIK, BU SAHADA GÖZDEYİZ.
BİR DE İMAN OLURSA, MELEKLERDEN ÖNDEYİZ.
HATEM-UL ENBİYA’NIN ARDINA DİZİLMİŞİZ.
YA ÜMMET-İ İCABET YA DA DAVET İMİŞİZ.
İNSANLIK VE İSLAMLIK, İKİ KAT GÜÇLENMİŞİZ.
BİR DE DÂVÂ KARDEŞİ, BUNU PERÇİNLEMİŞİZ.
‘MÜMİNLER ANCAK KARDEŞ’ KUR’AN’DAN ÖĞRENMİŞİZ.
ASHAB ONU YAŞADI, BİZLER DE DİNLEMİŞİZ.
UHUVVET RİSALESİ, MÜZAKERE ETMİŞİZ.
‘ GELECEK KARDEŞLERİM’ MUŞTUSUNU SEVMİŞİZ.
KARDEŞTEN DAHA NEZİH, BİR KELİME BİLMEYİZ.
HEM DUYGU HEM DÜŞÜNCE BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ.
‘AĞABEY’ KAVRAMINI, SÖZLÜĞE EKLEMİŞİZ.
‘AZİZ SIDDIK KARDEŞİM’ DİYEREK SESLENMİŞİZ.
ANA BABA BİR KARDEŞ, NESEBEN BİRLİKTEYİZ.
ALLAH’A KUL OLMADA, AYNI MESAFEDEYİZ.
HER BİRİMİZ İMANLA, ANCAK DİRİLMEKTEYİZ.
NEBİNİN ARKASINDA, SESSİZ YÜRÜMEKTEYİZ.
İNSANLIK İÇİN ELZEM, KARDEŞLİKTİR DEMİŞİZ.
BÜNYAN-I MARSUS GİBİ, KUBBEDE BİTİŞMİŞİZ.
BİRBİRİNE TUTARAK, ANCAK DURABİLMİŞİZ.
KARDEŞLİK BAĞLARIYLA, BÖYLE OLABİLMİŞİZ.
BU HİZMETLE BİRLİKTE, KARDEŞ İKLİMİNDEYİZ.
YAŞÇA BÜYÜK OLANA, İTAAT İÇİNDEYİZ.
KÜÇÜK KARDEŞLERE DE, ŞEFKAT BESLEMEKTEYİZ.
SADE DÜNYADA DEĞİL, FİRDEVSTE BİRLİKTEYİZ.
YENİDEN UHUVVETİ, BİZ İHYA ETMELİYİZ.
GECİKTİRMEYE GELMEZ, BUNDA ACELECİYİZ.
KOLLARI MAKAS GİBİ AÇARAK GİTMELİYİZ.
DÜNYADA DÜŞMANLIĞI, YERLERE GÖMMELİYİZ.
BÂRÂN