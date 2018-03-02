Bu imtihandır efendim

BU HAYATIN BAŞI VARSA, SONU DA VARDIR EFENDİM.
DÜNYASI GENİŞ OLANIN, UKBASI DARDIR EFENDİM.
BURASI MÜMİNE ZİNDAN, KÂFİRE YÂRDIR EFENDİM.
ÖTELER MAZLUMA CENNET, ZALİME NÂRDIR EFENDİM.
VİCDANLAR SEZER AHVALİ, GAFLET ZİYANDIR EFENDİM.
SONUÇ HERKES İÇİN AYNI, TERK-İ DİYARDIR EFENDİM.
MUHACİRE LÂZIM OLAN, YOLA DEVAMDIR EFENDİM.
BAŞKA ŞEYE TAKILMADAN, RABBE VARMADIR EFENDİM.
HER YER MUSİBET KAYNASA, HİKMETİ VARDIR EFENDİM.
KADER KAZAYA DÖNÜŞTÜ, İMANLAR TAMDIR EFENDİM.
GERÇEK MÜMİN HEP KAZANIR, HER ŞEYİ KÂRDIR EFENDİM.
ÖMRÜ TÜKENMEZ SANANLAR, SONDA PİŞMANDIR EFENDİM.
BEDENDE RAHATI DEĞİL, RUHTA BULANDIR EFENDİM.
DIŞARLARDA DOLAŞANLAR, SEFİL OLANDIR EFENDİM.
RAHMAN’A BOYUN EĞENLER, GÖNLÜ HÜŞYÂRDIR EFENDİM.
KUL OLMAYI BİLMEYENLER, KÖLE KULLARDIR EFENDİM.
GAFİL ÖLÜNCE AYILIR, BU DA HÜSRANDIR EFENDİM.
ARİF OLAN ANLAR ELBET, BU İMTİHANDIR EFENDİM.
BÂRÂN