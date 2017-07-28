Sulh Çizgimiz

MÜMİN SULHTAN YANADIR, KİMSEYLE KAVGA YAPMAZ.
ONUN DÜŞMANI NEFSİ, BAŞKASINA YAN BAKMAZ.
KİNDARLIKLA DİNDARLIK, AYNI KALPTE BARINMAZ.
MUHABBET FEDÂİSİ, ADAVETE KAPILMAZ.
ŞEYTANLAR KIŞKIRTSA DA, SAFLARINDA YER ALMAZ.
O RAHMAN’IN KULLARI, SULHU ELDEN BIRAKMAZ.
‘SULH HAYIRDIR’ DİYEN RABB, BİZİ ASLA YANILTMAZ.
ALDANIR DA BİR MÜMİN, FAKAT O HİÇ ALDATMAZ.
BİR ÜMMET BÖYLE OLSA, BEŞER BU HALDE OLMAZ.
NEBİLER YOLUDUR BU, SULH ÇİZGİMİZ BOZULMAZ.
İTİBAR KATİLLERİ, İFSATTAN GERİ DURMAZ.
VİCDANLAR İFLAS ETMİŞ, FERYATLARI ANLAMAZ.
KARARAN RUHLARINDA ACIMA HİSSİ OLMAZ.
ZALİMLERİN KALBİNDE RAHMETTEN ESER KALMAZ.
ALDIĞIMIZ TERBİYE, BİZİ SULHTAN AYIRMAZ.
CANIMIZI ALSALAR, GADDARA TESLİM OLMAZ.
KANIMIZI DÖKSELER, ONDAN KİN-NEFRET AKMAZ.
EHL-İ HİZMET OLANIN, RUHU ASLA DARALMAZ.
AFFETMEK YÜCE DUYGU, NÂDANLARDA BULUNMAZ.
BÜYÜK RUH SAHİPLERİ, KADERE KAFA TUTMAZ.
KİM NE YAPARSA YAPSIN, GÖNÜL EHLİ ALDIRMAZ.
SABIR VE METANETLE, MASİVAYA DAYANMAZ.
RABB’E HAVALE EDER, GERİSİNE KARIŞMAZ.
DÜNYA DÜZELECEKSE, SULHTAN BAŞKASI OLMAZ.
ISLAHAT ÖNCÜLERİ, İNSANLARLA SAVAŞMAZ.
BEŞERİ ISLAH FİKRİ, DENSİZLERDE BULUNMAZ.
ÂLEM BİZİ BEKLİYOR, BU İŞ BOŞLUK KALDIRMAZ.
SULH-U UMÛMİ LAZIM, BU İŞ BÖLGESEL OLMAZ.
BÂRÂN